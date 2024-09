Von Ellbogen im Gesicht getroffen MMA-Kämpfer bricht sich Nase und richtet sie gleich selbst

Schockmoment in einem MMA-Kampf in Brasilien: Mauricio Queiroz bekommt den Ellbogen von Guilherme Pat mit voller Wucht an die Nase. Trotz der schmerzhaften Verletzung drückt er sie zurück in Position und kämpft bis zur dritten Runde weiter.