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«Jetzt gehts ums Gewinnen, nicht ums Taktieren»
Sforza und Contini würden gegen Bosnien die Nati-Elf umstellen

Jetzt geht es nicht mehr ums Taktieren, es geht ums Gewinnen! Darum würden Ciriaco Sforza und Giorgio Contini im Bosnien-Match einigen Anpassungen in der Nati-Startelf vornehmen.
Publiziert: 11:24 Uhr
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Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Florian Raz und Carlo Lardi
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