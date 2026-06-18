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Ex-Nati-Star Sforza zu Alessandro Vogt
«Habe ihm gesagt, dass die WM zu früh kommt»

Ciriaco Sforza erzählt «FORZA! WM-XXL», wie er mit Alessandro Vogt an einem Tisch gesessen hat. Da hat der Ex-Nati-Star ihm erklärt, dass die WM für den bald Hoffenheim-Legionär zu früh kommt.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Florian Raz und Carlo Lardi
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