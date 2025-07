Am Montag machte die SRG klar: Ab sofort wird heftig gespart. Jetzt ist klar: Betroffen ist auch die Sportabteilung. Ab 2027 will sich die SRG nicht mehr für die Produktion von Fussball- und Hockeyspielen bewerben.

Nicolas Horni Sportredaktor

Es soll die «grösste Transformation» in der Geschichte der SRG werden, machte SRG-Chefin Susanne Wille am Montag klar. 270 Millionen sollen bis 2029 eingespart werden. Das betrifft nun auch die Sportabteilung. Wie die SRG am Dienstagmorgen bekannt gibt, wird die SRG ab 2027 keine National-League-Spiele und keine Fussballspiele der Uefa mehr produzieren. Dies bedeutet, dass die SRG künftig zwar wie bis anhin Spiele im TV zeigen wird, sich künftig aber nicht mehr um das Bereitstellen der Bilder kümmern wird. So wird in Zukunft eine andere Firma anstelle der SRG die Bild- und Tonproduktion der Spiele übernehmen. Dies ist heute in der Super League schon zu grossen Teilen Usus.

Bis Sommer 2027 wird man dies aber noch tun. Ab dann laufen die aktuell gültigen Produktionsverträge aus. Aufgrund der Sparmassnahmen habe man sich entschieden, sich ab dann nicht mehr für die Rechte zu bewerben. Der aktuelle Entscheid soll aber keinen Einfluss auf die aktuellen Übertragungsrechte haben. Alle damit verbundenen Verpflichtungen sollen bis zum Vertragsablauf eingehalten werden.

Es kommt zu Kündigungen

Aktuell begleitet die SRG jährlich über 100 Schweizer Sportevents und Meisterschaften in über 20 verschiedenen Sportarten. Man wolle dem TV-Publikum auch künftig ein breites Sportangebot bieten – mit dem Verzicht auf die beiden Produktionsaufträge könne die SRG aber ihre Produktionsabteilungen verkleinern. Dadurch komme es auch zu einem Stellenabbau. «Anstehende Personalmassnahmen werden in erster Linie über die Reduktion von externen Verträgen sowie durch natürliche Fluktuation aufgefangen. Kündigungen werden leider nicht vermeidbar sein», schreibt die SRG weiter.

Neben den eingesparten Geldern beim Personal soll auch bei den Produktionsmitteln Geld eingespart werden – zum Beispiel etwa beim Übertragungswagen.