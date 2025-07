1/5 Adieu, Giacomettistrasse! Die SRG verlässt ihren bisherigen Hauptsitz. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SRG muss sparen: Massive Kürzungen und Umstrukturierungen angekündigt

Sportredaktionen werden zusammengeführt und sprachregionale Fachteams gebildet

Bis 2029 sollen 270 Millionen Franken oder 17 Prozent eingespart werden

Die SRG muss sparen: Bis 2029 sollen es 270 Millionen Franken oder 17 Prozent des Budgets von 2024 sein. Am Montag legte nun die Unternehmensspitze um Susanne Wille (51) die ersten Eckwerte ihrer Reformpläne vor – vieles bleibt allerdings noch vage. «Fiktion und Sport werden ab 2027 über das ganze Unternehmen hinweg gemeinsam organisiert», sagt Wille. Was heisst das genau? Künftig werden die Sportredaktionen von SRF, RSI, RTR und RTS zusammengeführt und es werde stattdessen sprachregionale Fachteams geben. Ausserdem soll bei Finanzen, HR, Technologie und IT gespart werden.

Wie der «Tages-Anzeiger» heute berichtet, geht es jetzt auch dem altehrwürdigen Hauptsitz an der Giacomettistrasse 1 in Bern an den Kragen. Per Ende 2026 zieht die SRG an die Schwarztorstrasse, wo schon die Inland- und Auslandredaktion sowie weitere Teile der Redaktion beheimatet sind. Die SRG war bereits seit 13 Jahren Mieterin der Immobilie.

Bern bleibt wichtig

Warum der Schritt in ein anderes Berner Quartier? Dieser erfolgt laut «Tages-Anzeiger» ebenfalls primär aus Kostengründen. Der Schritt vom altehrwürdigen Bau an der Giacomettisstrasse ins Monbijou bedeute aber keinesfalls eine Herabschätzung des Standorts Bern, heisst es von der SRG.