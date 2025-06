1/6 Susanne Wille, Generaldirektorin der SRG. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SRG plant umfassende Neuorganisation und Einsparungen

Susanne Wille nennt Transformationsprojekt «Enavant»

Céline Zahno Redaktorin Politik

13:59 Uhr So will sich die SRG neu organisieren Die SRG müsse sich grundlegend neu aufstellen, sagte Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina an einer Medienkonferenz in Bern. Nur so könnten die im vergangenen Herbst eingeleiteten Sparmassnahmen von 270 Millionen Franken oder 17 Prozent des Budgets von 2024 umgesetzt werden. Nun verkündeten die Spitze der SRG und die angeschlossenen Sprach- und Fachabteilungen erste konkreten Schritte. Die SRG legt unter anderem die Sportredaktionen und die Abteilung Fiktion zusammen. Sie werden neu übergeordnet auf Ebene SRG geführt. Die strategische Steuerung von Inhalten soll über alle Regionen koordiniert werden.

HR, Finanzen und Technologie und IT werden SRG-weit gemeinsam geführt. Damit soll die Organisation verschlankt werden.

Die Produktion und die Distribution werden gebündelt. Heute produzieren die verschiedenen Unternehmenseinheiten ihre Inhalte weitgehend unabhängig voneinander.

Die SRG will sich stärker an der digitalen Nutzung orientieren.

Regionale Verankerung soll die Stärke der SRG bleiben. SRF, RSI, RTS und SRF werden künftig systematisch stärker zusammenarbeiten. Wie viele Stellen mit den getroffenen Massnahmen eingespart werden müssen, ist «derzeit in Prüfung». vor 8 Minuten vor 8 Minuten «Manchmal muss man nachfragen oder etwas wiederholen» Neu sollen etwa Sportredaktionen, HR und Finanzen zusammengelegt werden. Wie will man mit der Sprachbarriere umgehen?



«Die Realität der SRG ist, dass wir in einem mehrsprachigen Umfeld unterwegs sind», antwortet Wille. Schon heute sei das so, in der Geschäftsleitung spreche etwa jeder in der eigenen Landessprache. «Manchmal muss man nachfragen oder etwas wiederholen.» Diese Mehrsprachigkeit sei eine Stärke der SRG. vor 17 Minuten vor 17 Minuten «Ich fühle mich nicht entmachtet» Was sagen sie zu der Entmachtung, fragt ein Journalist gerichtet an die vier Direktoren. «Ich fühle mich nicht entmachtet», sagt Nicolas Pernet. Man habe jetzt eine andere Rolle und es gebe riesige Chancen für stärkere Zusammenarbeit. Eine andere Direktorin sagt, die Aufgabe werde jetzt vielfältiger. vor 22 Minuten vor 22 Minuten «Noch keine konkreten Angaben» Wie viel von diesen 270 Millionen kann man durch Strukturprozesse sparen, bis es ans Angebot gehe?, fragt ein Journalist. Wille gibt dazu keine konkrete Antwort. «Wir haben gewisse Annahmen», sagt sie. Zuerst müssen wird die genaue Analyse machen. Der Journalist hakt nach und fragt nach einer ungefähren Quantifizierung. Man mache momentan noch keine konkreten Angaben, sagt Wille. vor 29 Minuten vor 29 Minuten Fragerunde beginnt Nun hat die SRG-Spitze fertig gesprochen. Journalisten und Journalistinnen können jetzt Fragen stellen. vor 32 Minuten vor 32 Minuten Stellenabbau im «hohen dreistelligen Bereich» «Wir müssen mit weniger Geld auskommen. Das heisst leider auch, dass wir Stellen abbauen müssen», sagt Wille. «Derzeit gehen wir von einer höheren dreistelligen Zahl aus.» Wir wollen möglichst natürliche Fluktuationen nutzen, sagt Wille. Die verunsicherten Mitarbeitenden wolle man möglichst gut begleiten. Am 1. Juli werden die Unternehmenseinheiten genauer über die jeweiligen Regionen informiert. vor 35 Minuten vor 35 Minuten Auswirkung auf Mitarbeitende Egger erläutert nun das Kostensparziel- und potenzial. «Die grosse Frage ist nun: Wie sparen wir dieses Ziel von 270 Millionen gegenüber 2024 ein?» Die Antwort sei die Transformation im Rahmen von «Enavant». Man habe vier neue Hebel mit dem neuen Organisationsmodell: Optimierung der Strukturen, Prozesse, Standards und Portfolios. «Selbstverständlich wird das auch Auswirkung auf die Mitarbeitenden haben», so Egger. vor 39 Minuten vor 39 Minuten Auslandsmandat ohne Bundesbeiträge? Das Auslandsmandat der SRG werde von Bundesrat und Parlament definiert. Weil der Entscheid der Politik noch aussteht, könne die SRG hierzu nur ein Update geben, so Wille. Der Bundesrat wolle auf die Bundesbeiträge künftig verzichten. Ohne diese Beiträge könne die SRG das Auslandsmandat in der heutigen Form nicht aufrechterhalten. vor 41 Minuten vor 41 Minuten Swiss TXT wird aufgelöst «Die Tochtergesellschaft Swiss TXT wird aufgelöst», sagt Wille. Die Dienstleistungen werden in die SRG Organisation aufgenommen. vor 42 Minuten vor 42 Minuten Arbeitsplätze bleiben in den Regionen Bereits ab 2026 werden Finanzen, HR, Technologie und IT gemeinsam geführt und mit regionalen Fachteams organisiert. So könne man mit einem tieferen Budget weiterhin ein starkes Programm sicherstellen. Wille betont: «Auch wenn sich die SRG neu organisiert, bleiben die regionalen Fachteams und die Arbeitsplätze vor Ort. Wir verschieben die Arbeitsplätze in den Regionen nicht.» vor 45 Minuten vor 45 Minuten Plattform Play Next «Dass wir gute Inhalte herstellen, ist künftig gleich wichtig, wie dass diese vom Publikum auch gefunden werden», sagt Wille. Man müsse dort sein, wo das Publikum ist. Die Plattform «Play Next» sei künftig auf der strategischen Ebene verankert, damit man digital stärker werde. Weitere Einträge laden

Vergangenen Sonntag war es so weit: Die letzte Folge von «G&G – Gesichter und Geschichten» wurde ausgestrahlt. Das People-Format fiel der Neuausrichtung von SRF zum Opfer, da die TV-Nutzung am Vorabend rückläufig sei. Es ist eine Kürzung unter vielen: Etwa auch das Wissenschaftsmagazin von Radio SRF und die Kanäle «SRF Mood» und «We, Myself & Why» müssen verschwinden.

Das war allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Heute Montag will die SRG-Spitze informieren, wie sich das Unternehmen umfassend neu organisieren will. Bis 2029 sollen nämlich rund 270 Millionen Franken eingespart werden – das entspricht einer Budgetreduktion von etwa 17 Prozent. In diesem Prozess sei nun ein «wichtiger Meilenstein» erreicht worden.

Um 14 Uhr tritt ein Grossaufgebot rund um Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina (61) und Generaldirektorin Susanne Wille (51) vor die Medien. Blick berichtet live vor Ort.

Politischer Druck

«Enavant» nennt Susanne Wille ihr Transformprojekt. Das ist Rätoromanisch für «nach vorn». Verkündet hat sie «die bislang grösste Transformation in der Geschichte des Unternehmens» an ihrem ersten Arbeitstag. Dabei soll nicht nur das Sparpotenzial einzelner Abteilungen, sondern das Unternehmen als Ganzes geprüft werden.

Der gebührenfinanzierte Rundfunk steht politisch unter Druck. Medienminister Albert Rösti (57) hat bereits angekündigt, die Radio- und Fernsehabgabe von 335 auf 300 Franken zu kürzen. Obendrauf wird die Schweiz voraussichtlich kommendes Jahr über die Halbierungs-Initiative abstimmen, die die Gebühren auf 200 Franken senken will.

Die Sparankündigungen dürfen wohl auch als Zeichen gewertet werden: Wille geht in die Offensive. Die politische Spardiskussion ist im vollen Gang, und die SRG will zeigen, dass eine Halbierung der Gebühren wehtun würde.