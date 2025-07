1/5 Nach dem gestrigen SRG-Knall folgt nun ein Stellenabbau beim französischsprachigen RTS.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die SRG-Sender stehen vor einem massiven Stellenabbau, wie das Branchenmagazin persoenlich.com berichtet. Das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS muss aufgrund der angespannten Finanzlage etwa 60 bis 70 Vollzeitstellen streichen. Dies geht aus einer Mitteilung des Senders vom Dienstag hervor. Der Stellenabbau ist Teil eines umfassenden Sparpakets von 16,5 Millionen Franken, das bis 2026 umgesetzt werden soll. Besonders betroffen ist auch der Kaderbereich, wo 6,4 Vollzeitstellen im Zuge einer Reorganisation wegfallen werden. RTS versuche, die Auswirkungen durch vorausschauende Planung zu minimieren, heisst es weiter.

Etwa die Hälfte der Stellenstreichungen soll durch natürliche Abgänge erfolgen. Durch bereits erfolgte Anpassungen im vergangenen Jahr können die Entlassungen auf rund 20 Personen begrenzt werden. Die betroffenen Mitarbeitenden werden im Herbst informiert. Als weitere Sparmassnahme wird die Sportredaktion ab 2027 von Genf nach Lausanne-Ecublens verlegt, um Gebäudekosten zu reduzieren.

Wie gehts beim SRF weiter?

Die Sparmassnahmen sind eine direkte Folge der schwierigen Finanzlage der SRG. Der Bundesrat passt die Medienabgabe nicht mehr vollständig der Teuerung an, während die Werbeeinnahmen kontinuierlich zurückgehen. Die Einsparungen erfolgen in drei Hauptbereichen: Reduktion von Dienstleistungen in technischen Bereichen, Optimierung der Programmproduktion und gezielte Kürzungen beim Programmangebot. Ob auch das SRF von den neuen Sparmassnahmen betroffen ist, ist noch unklar. Persoenlich.com schreibt von Einsparungen in der Höhe von vier Millionen Franken, die unter anderem die Bereiche der Direktion, Distribution, Audience und Finanzen betreffen sollen – was zur Streichung von 31 Vollzeitstellen in diesen Bereichen führe.

Auf Anfrage von Blick liess das SRF wissen: «Wie gestern an der SRG-Medienkonferenz von Nathalie Wappler bereits angekündigt, wird SRF heute bekanntgeben, wie die weiteren Sparmassnahmen von 12 Mio. Franken im laufenden Jahr umgesetzt werden.» Mehr Infos werde es um 14 Uhr geben.