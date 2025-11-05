DE
FR
Abonnieren

Thun – Stäfa 34:32
Wacker-Goalie hält Heimsieg kurz vor Schluss fest

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – Handball Stäfa (34:32).
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Teilen
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 5. November
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen