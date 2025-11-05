DE
FR
Abonnieren

Basel – Suhr Aarau 21:29
Basel findet den Zugriff nicht – Aargauer entführen Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV Basel – HSC Suhr Aarau (21:29).
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Teilen
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 5. November
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen