Sport
Handball
QHL: Die Highlights der Partie BSV Bern – GC Amicitia 28:25
BSV Bern – GC Amicitia 28:25
Berner holen Heimsieg gegen GC
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – GC Amicitia (28:25).
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 5. November
2:23
Pfadi – Otmar 35:28
Winti-Sieg festigt zweiten Tabellenplatz
2:34
Basel – Suhr Aarau 21:29
Basel findet den Zugriff nicht – Aargauer entführen Sieg
2:29
BSV Bern – GC Amicitia 28:25
Berner holen Heimsieg gegen GC
2:24
Kadetten – Kriens-Luzern 35:32
12. Sieg in Folge – Kadetten-Express rollt weiter
2:29
Thun – Stäfa 34:32
Wacker-Goalie hält Heimsieg kurz vor Schluss fest
4:56
Brühl – HSG Aargau Ost 40:15
Aargauerinnen werden in St. Gallen kalt geduscht
2:28
Thun – Spono Eagles 23:27
Egales drehen in der Schlussphase mächtig auf
