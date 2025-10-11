DE
St. Gallen – HC Kriens 32:29
Starke St. Galler feiern vierten Sieg in Serie

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Otmar St.Gallen – HC Kriens-Luzern (32:29).
Publiziert: 21:22 Uhr
Aktualisiert: 21:59 Uhr
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 11. Oktober
