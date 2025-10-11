DE
QHL: Die Highlights der Partie St.Gallen – HC Kriens (32:29)
St. Gallen – HC Kriens 32:29
Starke St. Galler feiern vierten Sieg in Serie
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Otmar St.Gallen – HC Kriens-Luzern (32:29).
Publiziert: 21:22 Uhr
|
Aktualisiert: 21:59 Uhr
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 11. Oktober
2:00
St. Gallen – HC Kriens 32:29
Starke St. Galler feiern vierten Sieg in Serie
2:30
Pfadi Winterthur – Bern 42:36
Pfadi zündet in der zweiten Halbzeit Offensiv-Feuerwerk
2:28
RTV Basel – Kadetten 29:35
Kadetten-Traumkombination mit Heber vollendet
2:26
Wacker Thun – GC 30:23
Wacker besiegelt fünfte GC-Niederlage in Folge
