Wacker Thun – GC 30:23
Wacker besiegelt fünfte GC-Niederlage in Folge

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – GC Amicitia (30:23).
Publiziert: 21:22 Uhr
|
Aktualisiert: 22:00 Uhr
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 11. Oktober
