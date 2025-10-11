Pfadi Winterthur – Bern 42:36 Pfadi zündet in der zweiten Halbzeit Offensiv-Feuerwerk

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – BSV Bern (42:36).

