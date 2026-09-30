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Handball
SPL: Die Highlights der Partie Thun– Zug 18:36
Thun – Zug 18:36
Pietrasik glänzt mit zehn Toren gegen Ex-Klub Thun
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie DHB Rotweiss Thun – LK Zug (18:36).
Publiziert: 22:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Thun– Zug 18:36
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