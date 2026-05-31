GC Amicitia ist erstmals Schweizer Handball-Meister

Die Handballerinnen von Brühl St. Gallen müssen den Meistertitel nach zuletzt drei Titelgewinnen nach Zürich abgeben. GC Amicitia feiert das Double.

Carlo Steiner Redaktor Sport

GC Amicitia ist erstmals seit der Fusion der beiden Traditionsclubs (GC und Amicitia) im Jahr 2010 Schweizer Handball-Meister. Die Zürcherinnen gewinnen das entscheidende fünfte Spiel des Playoff-Finals gegen Brühl St. Gallen mit 25:22. Wie schon in den vier Partien zuvor, setzt sich das Heimteam durch.

Der Final-Showdown vor 1250 Fans in der Saalsporthalle ist von Anfang an hart umkämpft. Das Auswärtsteam aus der Ostschweiz erwischt den leicht besseren Start, muss die 4:2-Führung dann aber schnell hergeben. Nach dem 5:4 in der 11. Minute geben die Hausherrinnen den Lead bis zum Ende nicht mehr ab.

Brühl lässt aber nicht locker, und bleibt GC Amicitia stets auf den Fersen. In der Schlussphase kämpfen sich die Titelverteidigerinnen von einem 18:22 in der 53. Minute zum 21:22 in der 56. Minute zurück.

Auch wenn plötzlich die Wende in der Luft liegt, behält das Team von Trainer Kent Ballegaard kühlen Kopf. Nach dem Sieg im Cupfinal im Februar gegen dieselben Gegnerinnen holt man gegen den Meister der letzten drei Saisons nun auch den Meistertitel. Ein Erfolg, der bisher weder den Frauen noch den Männern gelungen ist. Letztere gewannen nur einmal den Cup.