Pfadi – GC Amicitia 38:36
Nach zwei Niederlagen in Folge: Pfadi schlägt GC zu Hause

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi – GC Amicitia (38:36).
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
