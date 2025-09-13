DE
Handball Stäfa – Kriens-Luzern 0:0
Innerschweizer drehen nach der Pause mächtig auf

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – HC Kriens-Luzern (31 : 39).
Publiziert: vor 13 Minuten
