Sport
Handball
SPL: Die Highlights der Partie Herzogenbuchsee – Thun 26:27
Herzogenbuchsee – Thun 26:27
Tor von der Mittellinie sicher Rotweiss den knappen Sieg
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HV Herzogenbuchsee – DHB Rotweiss Thun (26:27).
Publiziert: vor 44 Minuten
Die Highlights der QHL und SPL vom 13. + 14. September
2:08
Wacker Thun – BSV Bern 33 : 27
Wackere Thuner lassen im Berner-Derby nichts anbrennen
2:28
Stäfa – Kriens-Luzern 31 : 39
Innerschweizer drehen nach der Pause mächtig auf
2:17
Aargau Ost – GC Amicitia 30:49
Flugshow bei Zürcher Torregen
2:21
Herzogenbuchsee – Thun 26:27
Tor von der Mittellinie sicher Rotweiss den knappen Sieg
