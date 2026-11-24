Beim zweiten Berner Derby der Saison steht die (aktuelle) Vorherrschaft im Kanton auf dem Spiel. Gewinnt Wacker Thun (11 Punkte) am Mittwochabend im «Match of the Week» (ab 19.15 Uhr live auf Blick), zieht das Team in der Tabelle am Gegner BSV Bern (12 Punkte) vorbei und übernimmt Platz vier.
Der erste Direktvergleich der beiden Mannschaften brachte keinen Sieger hervor: Am 23. September gab es ein 30:30. Die Berner warten in der Liga nun seit zwei Spielen auf einen Sieg, während die Thuner nach drei Niederlagen in Serie vor zwei Wochen wieder gewinnen konnten (26:22 gegen RTV Basel).
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