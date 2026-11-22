Julian Sigrist Redaktor Sport

Der HSC Suhr Aarau gewinnt das Kellerduell gegen Handball Stäfa mit 35:26. Bereits in der ersten Hälfte legt das Heimteam entscheidend vor, so kommt Stäfa nach der Pause nie mehr näher als auf fünf Punkte ran. Die Aargauer vergrössern den Abstand auf das Tabellenende damit auf sechs Punkte.

Im zweiten Spiel vom Sonntag geht es deutlich knapper zu und her. Während der TSV St. Otmar St. Gallen gegen den RTV Basel noch mit einer Führung in die Pause geht, sind es am Ende die Basler, die sich mit 24:22 den Sieg holen. Die Abstände im Mittelfeld der Tabelle werden damit noch knapper.