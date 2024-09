Albane Valenzuela darf als erste Schweizerin am Solheim Cup teilnehmen. Ihre Premiere verläuft nicht wunschgemäss.

Team Europa in Rücklage

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach dem ersten Tag des Solheim Cups in Gainesville, Virginia, liegen die Titelverteidigerinnen aus Europa gegen die USA mit 2:6 im Hintertreffen. Nur jeweils eine Partie der vier Foursomes und vier Fourballs ging unter den Augen des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama an die Gäste.

Albane Valenzuela kam am Morgen im zwölfköpfigen Team Europe in einem Foursomes zum Einsatz. Die 26-jährige Genferin ist die erste Schweizerin überhaupt, die am Solheim Cup teilnehmen darf. Ihre Premiere verlief jedoch glücklos.

Aufgestellt mit der Französin Céline Boutier unterlag sie dem Duo Rose Zhang und Lauren Coughlin. Nach dem 16. Loch wurde die Runde beendet, da die Europäerinnen ihr bis dahin eingehandeltes Defizit nicht mehr hätten aufholen können.

In den Fourballs, wo jede Spielerin ihren eigenen Ball spielt und die bessere Leistung pro Bahn in die Wertung kommt, kam Valenzuela nicht zum Einsatz.

Vor den Spieltagen am Samstag und Sonntag steht Team Europe unter Druck. «Alles ist noch möglich. Letztes Jahr sind wir auch sehr schlecht gestartet», sagte Team-Captain Suzann Pettersen.