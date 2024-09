Golf-Star Scheffler räumt Mega-Jackpot ab

1/4 Scottie Scheffler gewinnt das Saison-Finale der amerikanischen PGA Tour in Atlanta.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 28-jährige Superstar Scottie Scheffler aus den USA siegte im East Lake Golf Club in Atlanta mit vier und mehr Schlägen Vorsprung auf seine Landsleute Collin Morikawa und Sahith Theegala. Scottie Scheffler kassierte für den Gewinn der Jahreswertung einen gigantischen Bonus von 25 Millionen Dollar. Scheffler startete aufgrund der Rangliste mit zwei und mehr Schlägen Vorsprung auf die Konkurrenz ins letzte Turnier der Saison 2023/24.

Scheffler dominiert jene Hälfte der Golf-Szene, die der US PGA Tour treu geblieben ist. Neben dem Erfolg in Atlanta gewann er in dieser Saison sechs Turniere auf der PGA-Tour – darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war Scheffler eine Klasse für sich und erspielte sich die Goldmedaille.

Schefflers Jahr 2024 gilt als bestes im Profi-Golf seit Tiger Woods 2006 acht Turniere – darunter zwei Majors – für sich entscheiden konnte.