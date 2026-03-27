Tiger Woods ist am Freitagnachmittag in Florida in seinem Auto verunfallt. Noch ist nicht bekannt, wie es ihm geht.

Grosse Sorge um Golf-Star Tiger Woods. Der 50-Jährige ist am Freitagnachmittag im US-Bundesstaat Florida im Auto verunfallt. Sein Fahrzeug hat sich laut dem US-Sender ABC überschlagen.

Noch ist nicht klar, wie es dem 15-fachen Major-Gewinner geht. Wie der lokale CBS-Sender WPEC unter Berufung auf eine Quelle bei der Feuerwehr von Martin County berichtet, sollen an dem Unfall zwei Autos beteiligt gewesen sein. In der Folge soll eine Person eine Spital-Untersuchung abgelehnt haben, eine weitere befinde sich in stabilem Zustand. Ob es sich bei einer der Personen um Woods handelt oder ob noch weitere Menschen am Unfall beteiligt waren, ist unklar. Die Behörden werden um 22 Uhr Schweizer Zeit an einer Pressekonferenz über den Unfall informieren.

Schon im Februar 2021 war der ist der US-Amerikaner bei Los Angeles in einen Selbstunfall verwickelt. Er verletzte sich damals schwer, er wurde an den Beinen notoperiert. Woods habe «erhebliche Verletzungen» an seiner rechten unteren Extremität erlitten, hiess es von den Ärzten.