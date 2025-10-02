Team Europa feiert den Ryder-Cup-Sieg mit Luxus-Getränken. Nach dem Triumph gegen die USA geben die Golfer rund 200'000 Franken für Moët & Chandon aus. Insgesamt fliessen fast 250'000 Franken in alkoholische Getränke für die ausgelassene Siegesfeier.

1/5 Das Team Europa gewinnt den Ryder Cup 2025. Foto: imago/Bildbyran

Darum gehts Team Europa feiert Ryder-Cup-Sieg mit exklusivem Champagner und teuren Getränken

Familienmitglieder und Betreuer feiern mit, ein einzigartiger Moment für alle

Fast 250'000 Franken für alkoholische Getränke, darunter 240 Flaschen Champagner

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Nach dem Ryder-Cup-Sieg gegen das US-Team lässt das Team Europa ordentlich die Korken knallen – im wahrsten Sinne des Wortes. Allein für Champagner der Marke Moët & Chandon geben sie rund 200’000 Franken aus.

Auch Familienmitglieder und Betreuer sollen bei der Feier der Spieler dabei gewesen sein. Für das Team ist es eine einmalige Gelegenheit und ein einzigartiger Moment zum Feiern. Ein Sieg auf amerikanischem Boden ist für das Team Europa eine grossartige Leistung.

Feiern ohne Rücksicht auf Kosten

Insgesamt gibt Team Europa fast 250’000 Franken für alkoholische Getränke aus. Neben den 240 Flaschen Champagner fliessen auch jeweils zehn Flaschen Belvedere Vodka und Hennessy Cognac.

Ein Insider, der bei der Feier dabei war, sagt gegenüber der «Sun»: «Nach einem langen Wochenende voller Anspannung und Stress war es unser Ziel, dass die Spieler feiern und einige der besten Getränke geniessen konnten, die wir zu bieten hatten.»

Shane Lowry (38), der gegen die USA den Unterschied ausmachte, schreibt am Morgen nach dem Sieg: «Ich könnte einen Kater haben».