Darum gehts
- Rory McIlroy gewinnt Masters 2026 in Augusta mit 12 unter Par
- Er gleicht Nick Faldos Europäer-Rekord mit sechs Major-Titeln aus
- Zweiter Masters-Sieg in Folge, ein Schlag vor Scottie Scheffler
Dramatischer als jeder Hollywood‑Film: Rory McIlroy (36) hat das Masters 2026 gewonnen – und das zum zweiten Mal in Folge.
Nach einer Führung von sechs Schlägen nach 36 Löchern verlor der Nordire seinen Vorsprung in der dritten Runde völlig und stand vor der grössten Schmach seiner Karriere. Doch McIlroy hielt stand.
Er gewann mit 12 unter Par und verwies den Weltranglistenersten, den Amerikaner Scottie Scheffler (29), um einen Schlag auf Platz zwei. Beim letzten Loch konnte er sich sogar einen Bogey leisten.
«Kanns nicht glauben»
Mit seinem sechsten Major‑Titel zieht McIlroy mit dem Europäer‑Rekord von Nick Faldo (68) gleich. Und er schreibt Geschichte: Als vierter Golfer überhaupt gewinnt er das Masters in zwei aufeinanderfolgenden Jahren – nach Faldo, Jack Nicklaus (86) und Tiger Woods (50).
«Ich kann nicht glauben, dass ich 17 Jahre auf einen Masters-Titel warten musste – und jetzt zweimal in Folge gewinne», sagte McIlroy nach dem Sieg.