Sechs Schläge Vorsprung verspielt, fast macht er Geschichte als grösster Verlierer von Augusta – und dann doch Sieger: Rory McIlroy verteidigt seinen Masters-Titel. Der Nordire reiht sich ein in die Liste der Grössten des Golfs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rory McIlroy gewinnt Masters 2026 in Augusta mit 12 unter Par

Er gleicht Nick Faldos Europäer-Rekord mit sechs Major-Titeln aus

Zweiter Masters-Sieg in Folge, ein Schlag vor Scottie Scheffler War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Dramatischer als jeder Hollywood‑Film: Rory McIlroy (36) hat das Masters 2026 gewonnen – und das zum zweiten Mal in Folge.

Nach einer Führung von sechs Schlägen nach 36 Löchern verlor der Nordire seinen Vorsprung in der dritten Runde völlig und stand vor der grössten Schmach seiner Karriere. Doch McIlroy hielt stand.

Er gewann mit 12 unter Par und verwies den Weltranglistenersten, den Amerikaner Scottie Scheffler (29), um einen Schlag auf Platz zwei. Beim letzten Loch konnte er sich sogar einen Bogey leisten.

«Kanns nicht glauben»

Mit seinem sechsten Major‑Titel zieht McIlroy mit dem Europäer‑Rekord von Nick Faldo (68) gleich. Und er schreibt Geschichte: Als vierter Golfer überhaupt gewinnt er das Masters in zwei aufeinanderfolgenden Jahren – nach Faldo, Jack Nicklaus (86) und Tiger Woods (50).

«Ich kann nicht glauben, dass ich 17 Jahre auf einen Masters-Titel warten musste – und jetzt zweimal in Folge gewinne», sagte McIlroy nach dem Sieg.