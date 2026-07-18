Eintracht Frankfurt verpflichtet Noel Aseko von Bayern München für 12 Millionen Euro. Der deutsche U21-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Noel Aseko (20) verlässt Bayern München. Wie die Münchner am Samstag vermelden, wechselt der defensive Mittelfeldspieler per sofort zu Eintracht Frankfurt. Dort unterschreibt der deutsche U21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Wie deutsche Medien berichten, kassiert Bayern von der Eintracht eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro für den Youngster. Damit gehört Aseko unter die zehn teuersten Zuzüge von Frankfurt. Rekord-Zugang ist der Eintracht ist Hugo Ekitiké, der 2024 für 31,5 Millionen Euro von PSG übernommen wurde.

«Physische Voraussetzungen für den nächsten Schritt»

Aseko stammt aus dem Nachwuchs von Hertha Berlin, durchlief aber ab der U19 sämtliche Juniorenabteilungen der Bayern und gehörte zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft. Zu einem Einsatz in der Bundesliga kam der Deutsche aber nie. Die vergangenen eineinhalb Jahre spielte Aseko auf Leihbasis bei Hannover 96 aus der Zweiten Bundesliga, wo er zum Stammpersonal gehörte.

«Noel Aseko hat in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt», äussert sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zur Verpflichtung des 20-jährigen Talents, das 2024 bei einem 1:1-Testspiel-Remis gegen den FC Basel getroffen hatte.

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