An der Weltmeisterschaft in Nordamerika tragen die Stürmerstars einen eigenen Kampf um die begehrte Trophäe als Torschützenkönig des Turniers aus. Zwei Dreifachtorschützen führen das Ranking an.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auf dem Weg zum ersehnten Titel bauen die Nationaltrainer auf eine kompetitive Mannschaft, die auf allen Positionen überzeugen soll. Unabdingbar auf dieser Mission sind natürlich die Stürmer, die ihren Ländern mit Toren zum Sieg verhelfen. Und die Weltelite auf dieser Position legte los wie die Feuerwehr. Haaland, Havertz, Kane und Mbappé trafen alle im Startspiel doppelt. Überboten wurden sie nur von Messi, der gar drei Treffer zum Auftakt schoss. Unterdessen ist er jedoch nicht mehr der einzige Spieler mit einem Dreifacherfolg.

Die Toptorschützen der WM 2026