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Zum Fall Trump/Infantino
Verrat am Fussball

Nach einem Anruf von Donald Trump hebt die Fifa eine Sperre gegen US-Stürmer Balogun auf. Gianni Infantino bringt damit auch die gegen sich auf, die sich sonst nicht dafür interessieren, was bei der Fifa läuft, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.
Publiziert: 21:26 Uhr
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Donald Trump sagt, dass er wegen Folarin Balogun mit Fifa-Präsident Gianni Infantino Kontakt hatte.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa-Präsident Infantino erneut in Kritik wegen aufgehobener Sperre für Balogun
  • US-Präsident Trump soll Einfluss auf Fifa-Entscheidung genommen haben
  • Fifa-Skandale unter Infantino: WM 2034 und geheime Treffen mit Lauber
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Emanuel GisiSportchef

Gianni Infantino ist ein viel kritisierter Mann. Aber er hat eine für seine Position sehr hilfreiche Eigenschaft: An ihm perlen all die Vorwürfe einfach ab, die in seinen Jahren als Fifa-Präsident gegen ihn erhoben worden sind. Eine Auswahl: 

- Die Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien, inklusive Buebetrickli mit einer Drei-Kontinente-Mega-WM 2030 in Südamerika, Europa und Afrika.
- Das Kaltstellen des Fifa-Ethikgremiums kurz nach Beginn seiner Amtszeit.
- Der Friedenspreis für US-Präsident Donald Trump, der ein offensichtlicher Freundschaftsdienst war.
- Die Nähe zu Despoten wie Wladimir Putin.
- Angebliche Geheimtreffen mit dem damaligen Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber, während Ermittlungen gegen ihn liefen.

Das alles müsste schwerer wiegen als das Aussetzen einer Sperre für eine Rote Karte, wie es die Fifa nun im Fall von US-Stürmer Folarin Balogun getan hat. Und doch hat der Fall Balogun mehr Sprengkraft als alles, was sich Infantino und seine Organisation bisher geleistet haben. 

Diesmal wird der Fussball im Mark getroffen. Die Disziplinarkommission hebt eine Sperre auf, kurz nachdem US-Präsident Trump bei seinem Freund Gianni durchgeklingelt hat. 

Was machen die mit unserem Fussball?

Der Fussball lebt von Regeln, die für alle gelten. Mit diesem simplen Eingriff in die Integrität des Spiels entlarvt sich Infantino komplett. Er versteht das wahrscheinlich nicht. Aber alles bisher war Politik. Das hier ist Fussball. Für uns, die das Spiel lieben, eine ernste Sache. Den Fussball verrät man nicht. 

Dennoch hat die Fifa es gewagt. Und alle haben es gesehen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0:0
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
0:0
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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