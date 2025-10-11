DE
Lettland
Lettland
15:00
Andorra
Andorra
Lettland
Lettland
Ab 15:00 Uhr
Vs
Andorra
Andorra

World Cup Qualifikation UEFA
Lettland - Andorra

Ende des Livetickers
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Georgi
Nikolov Kabakov
Bulgarien
Anstoss
Samstag
11. Oktober 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Daugava-Stadion
Kapazität
5’683
