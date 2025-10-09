DE
Finnland
Finnland
18:00
Litauen
Litauen
Finnland
Finnland
Ab 18:00 Uhr
Vs
Litauen
Litauen

World Cup Qualifikation UEFA
Finnland - Litauen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Stephanie
Frappart
Frankreich
Anstoss
Donnerstag
09. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Helsinki, Finnland
Olympiastadion Helsinki
Kapazität
40’000
      Meistgelesen