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Wirbel vor WM-Viertelfinal
Norwegen muss Hotel wechseln und kämpft mit Krankheiten

Norwegen in WM-Turbulenzen: Vor dem Viertelfinal gegen England muss das Team nach einem Schock im Hotel umziehen. Verrauchte Zimmer und Baustellenlärm stören die Vorbereitung in Florida. Zudem sind mehrere Spieler angeschlagen.
Publiziert: 11:00 Uhr
|
Aktualisiert: 11:27 Uhr
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Schlechte Nachrichten für die Norweger: Vor dem Viertelfinal-Kracher gegen England mussten sie das Hotel wechseln.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Es ist nicht die Vorbereitung, die man sich vor einem WM-Viertelfinal wünscht. Norwegen kämpft vor dem Kracher gegen England (Samstag, 23 Uhr) mit allerlei Problemen. So sind Erling Haaland und Co. nach dem Sieg gegen Brasilien im Achtelfinal nach Fort Lauderdale gereist, um sich auf das Spiel gegen England vorzubereiten. Im Teamhotel gibts aber den Schock. Wie der norwegische Sender NRK berichtet, sind mehrere Zimmer verraucht, schimmlig oder schlecht gereinigt gewesen.

Auch sei das Hotel direkt neben einer Baustelle, was für enormen Lärm sorgt. Nach nur einer Nacht ist das Team bereits wieder umgezogen. Die Fifa, die für die Organisation der Unterkünfte während der K.o.-Phase zuständig ist, habe aber hervorragend reagiert und gar die Mehrkosten für das neue Hotel komplett übernommen.

Viele angeschlagene Spieler

Doch nicht nur die unruhige Hotel-Situation beschert den Norwegern Sorgenfalten. Wie Nationaltrainer Stale Solbakken gegenüber «Dagbladet» bestätigt, kämpfen mehrere Spieler «immer wieder mit Husten und Keuchen». Der Coach vermutet, dass die vielen Reisen ein Grund dafür sind. Die Norweger mussten für ihre bisherigen Spiele nach Boston, New Jersey, Boston und Dallas – und das Spiel gegen England geht in Miami über die Bühne.

Immer wieder fehlten ihnen Spieler deswegen. Im Startspiel gegen den Irak musste Stürmer Jörgen Strand Larsen aussetzen, den Achtelfinal gegen Brasilien verpasste Marcus Holmgren Pedersen. Nun soll sich die Situation noch weiter zugespitzt haben. Immerhin: Bislang ist nichts darüber bekannt, dass sich Norwegens Lebensversicherung Erling Haaland angesteckt hat. Dank seines Doppelpacks im letzten Spiel träumen die Skandinavier weiter vom Titel. Gegen England dürfte Norwegen wieder auf die Tore des Starstürmers angewiesen sein.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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England
England
Norwegen
Norwegen
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