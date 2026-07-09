Norwegen in WM-Turbulenzen: Vor dem Viertelfinal gegen England muss das Team nach einem Schock im Hotel umziehen. Verrauchte Zimmer und Baustellenlärm stören die Vorbereitung in Florida. Zudem sind mehrere Spieler angeschlagen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es ist nicht die Vorbereitung, die man sich vor einem WM-Viertelfinal wünscht. Norwegen kämpft vor dem Kracher gegen England (Samstag, 23 Uhr) mit allerlei Problemen. So sind Erling Haaland und Co. nach dem Sieg gegen Brasilien im Achtelfinal nach Fort Lauderdale gereist, um sich auf das Spiel gegen England vorzubereiten. Im Teamhotel gibts aber den Schock. Wie der norwegische Sender NRK berichtet, sind mehrere Zimmer verraucht, schimmlig oder schlecht gereinigt gewesen.

Auch sei das Hotel direkt neben einer Baustelle, was für enormen Lärm sorgt. Nach nur einer Nacht ist das Team bereits wieder umgezogen. Die Fifa, die für die Organisation der Unterkünfte während der K.o.-Phase zuständig ist, habe aber hervorragend reagiert und gar die Mehrkosten für das neue Hotel komplett übernommen.

Viele angeschlagene Spieler

Doch nicht nur die unruhige Hotel-Situation beschert den Norwegern Sorgenfalten. Wie Nationaltrainer Stale Solbakken gegenüber «Dagbladet» bestätigt, kämpfen mehrere Spieler «immer wieder mit Husten und Keuchen». Der Coach vermutet, dass die vielen Reisen ein Grund dafür sind. Die Norweger mussten für ihre bisherigen Spiele nach Boston, New Jersey, Boston und Dallas – und das Spiel gegen England geht in Miami über die Bühne.

Immer wieder fehlten ihnen Spieler deswegen. Im Startspiel gegen den Irak musste Stürmer Jörgen Strand Larsen aussetzen, den Achtelfinal gegen Brasilien verpasste Marcus Holmgren Pedersen. Nun soll sich die Situation noch weiter zugespitzt haben. Immerhin: Bislang ist nichts darüber bekannt, dass sich Norwegens Lebensversicherung Erling Haaland angesteckt hat. Dank seines Doppelpacks im letzten Spiel träumen die Skandinavier weiter vom Titel. Gegen England dürfte Norwegen wieder auf die Tore des Starstürmers angewiesen sein.