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«Wie ein Tritt in den Bauch»
Mexiko-Trainer schiesst wegen Anpfiff-Chaos gegen Fifa

Wegen Gewitterwarnungen erwägte die Fifa offenbar, den WM-Achtelfinal zwischen Mexiko und England nach vorne zu verschieben. An diesen Plänen gar keine Freude hat der Nationaltrainer des Gastgeberlands – es bleibt alles beim Alten.
Publiziert: vor 27 Minuten
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«Wie ein Tritt in den Magen»: Mexiko-Trainer Javier Aguirre hat kein Verständnis allfällige witterungsbedingte Verschiebungspläne des Achtelfinals gegen England.
Foto: FIFA via Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Für den Sonntagabend sind über Mexiko-City heftige Gewitter angesagt. Genau dann spielt Co-Gastgeber Mexiko seinen WM-Achtelfinal gegen England – ein zu grosses Risiko für die Fifa, die die Partie deshalb offenbar um sechs Stunden hat vorverlegen wollen.

Statt um 18 Uhr (2 Uhr Schweizer Zeit am Montag) hätte der Anpfiff Medienberichten zufolge um 12 Uhr (20 Uhr Schweizer Zeit) erfolgen sollen. Die Fifa hat diese Pläne nie bestätigt. Dennoch bringen sie Mexiko-Trainer Javier Aguirre so richtig auf die Palme. Es fühle sich an wie «ein Schlag in den Magen, weil du alles ändern musst. Ich mag es überhaupt nicht und auch meine Spieler nicht», beklagt sich der 67-Jährige an einer Pressekonferenz.

Schwierige Akklimatisierung in Mexiko-Stadt

Aguirre gibt an, am Freitagnachmittag über die Pläne des Weltfussballverbandes informiert und dabei schon vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein: «Ich kann ihre Gedankengänge und Argumente verstehen, aber niemand hat mich dazu befragt. Das ärgert mich sehr.»

Ebenfalls keine Freude an den Verschiebungsplänen hatte der englische Fussballverband FA. Gemäss der britischen «Daily Mirror» seien die FA-Verantwortlichen «besorgt» über die möglichen Auswirkungen einer Vorverlegung gewesen. Gerade aufgrund der ungewohnten Höhenlage des Aztekenstadions auf über 2200 Metern über Meer gestaltet sich die Akklimatisierung noch etwas komplexer – ein um sechs Stunden früherer Spielbeginn hätte die Vorbereitung also umso mehr gestört.

Die Bedenken der beiden Verbände zeigen Wirkung: Die Partie soll nun wieder wie geplant um 18 Uhr beginnen – das Risiko von Gewittern und längeren Unterbrüchen, wie sie beispielsweise schon beim Gruppenspiel zwischen Frankreich und dem Irak vorgekommen sind, wird somit in Kauf genommen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Mexiko
Mexiko
England
England
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