DE
FR
Abonnieren

Wegen Krankheit in Behandlung
Messis Familie bestätigt Notlage um Vater – und schimpft

Lionel Messi sorgte mit Tränen nach seinem Tor gegen Algerien für Aufsehen. Nun bestätigt seine Familie: Vater Jorge (68) ist in einer gesundheitlichen Notlage. Die Gerüchte um seinen Zustand sorgen bei Messis Angehörigen für viel Ärger.
Publiziert: 20:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Kommentieren
1/5
Lionel Messi wischt sich Tränen aus dem Gesicht.
Foto: ISI Photos via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lionel Messi zeigte Emotionen im Spiel gegen Algerien, sprach von schwierigen Tagen
  • Familie bestätigt gesundheitliche Notlage von Vater Jorge, Details bleiben unklar
  • Messis Familie kritisiert Spekulationen und fordert Respekt für Privatsphäre
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Szene ging um die Welt: Lionel Messi (38) wischt sich nach seinem ersten von drei Toren gegen Algerien Tränen aus dem Gesicht. Nach seiner Gala-Vorstellung sagte er dazu nur: «Das hatte überhaupt nichts mit Fussball zu tun. Ich hatte einige schwierige Tage.»

Die britische «Sun» berichtete anschliessend, dass es Messis Vater und Agenten Jorge (68) gesundheitlich nicht gut gehe. Das bestätigt am Donnerstagnachmittag die Familie des Zauberflohs in einem Statement: «Die Familie bestätigt, dass sich Jorge in einer gesundheitlichen Notlage befindet.» Worum es genau geht, wird nicht gesagt. «Er wird medizinisch versorgt, erholt sich und macht gute Fortschritte unter Beobachtung.»

Dann äussert die Familie den Unmut über die Berichterstattung der letzten Stunden. «Bezüglich der Versionen, Gerüchte und Spekulationen möchte die Familie ihr tiefes Missfallen über den Mangel an Einfühlungsvermögen, Respekt und Skrupeln zum Ausdruck bringen, mit dem manche Menschen eine familiäre und private Angelegenheit behandelt haben.»

Nur Angehörige kennen die Wahrheit

Messis Familie möchte klarstellen, dass nur die engsten Vertrauten und Angehörigen «wahre und präzise Informationen zu Jorges Zustand» haben. Deshalb seien sämtliche Informationen, die nicht von besagten Personen oder Familien-Kanälen kommen, «als nicht wahr» anzusehen. Man wünsche sich in einem solchen Moment Verantwortungsbewusstsein, Menschlichkeit und Besonnenheit: «Die Gesundheit eines Menschen und die Ruhe in seinem Umfeld dürfen nicht Opfer von Spekulationen und unverantwortlichem Medieninteresse werden.»

Mehr zur WM 2026
Ivorer darf jetzt doch mit dem Team nach Kanada
WM-News
Einreise-Chaos ist perfekt
Ivorer darf jetzt doch mit dem Team nach Kanada
Holländischer Ex-Profi sorgt für Rassismus-Eklat
Nun entschuldigt er sich
Holländischer Ex-Profi sorgt für Rassismus-Eklat

Zum Abschluss bedankt sich die Familie aber auch für alle Genesungswünsche und die Anteilnahme und wünscht sich, dass «die Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Jorge und seiner gesamten Familie während dieses Prozesses gewahrt wird».

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
0:0
2
0
2
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0:0
2
0
2
3
Kanada
Kanada
1
0
1
4
Katar
Katar
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Argentinien
Argentinien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Argentinien
        Argentinien