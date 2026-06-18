Lionel Messi sorgte mit Tränen nach seinem Tor gegen Algerien für Aufsehen. Nun bestätigt seine Familie: Vater Jorge (68) ist in einer gesundheitlichen Notlage. Die Gerüchte um seinen Zustand sorgen bei Messis Angehörigen für viel Ärger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Messi zeigte Emotionen im Spiel gegen Algerien, sprach von schwierigen Tagen

Familie bestätigt gesundheitliche Notlage von Vater Jorge, Details bleiben unklar

Messis Familie kritisiert Spekulationen und fordert Respekt für Privatsphäre

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Szene ging um die Welt: Lionel Messi (38) wischt sich nach seinem ersten von drei Toren gegen Algerien Tränen aus dem Gesicht. Nach seiner Gala-Vorstellung sagte er dazu nur: «Das hatte überhaupt nichts mit Fussball zu tun. Ich hatte einige schwierige Tage.»

Die britische «Sun» berichtete anschliessend, dass es Messis Vater und Agenten Jorge (68) gesundheitlich nicht gut gehe. Das bestätigt am Donnerstagnachmittag die Familie des Zauberflohs in einem Statement: «Die Familie bestätigt, dass sich Jorge in einer gesundheitlichen Notlage befindet.» Worum es genau geht, wird nicht gesagt. «Er wird medizinisch versorgt, erholt sich und macht gute Fortschritte unter Beobachtung.»

Dann äussert die Familie den Unmut über die Berichterstattung der letzten Stunden. «Bezüglich der Versionen, Gerüchte und Spekulationen möchte die Familie ihr tiefes Missfallen über den Mangel an Einfühlungsvermögen, Respekt und Skrupeln zum Ausdruck bringen, mit dem manche Menschen eine familiäre und private Angelegenheit behandelt haben.»

Nur Angehörige kennen die Wahrheit

Messis Familie möchte klarstellen, dass nur die engsten Vertrauten und Angehörigen «wahre und präzise Informationen zu Jorges Zustand» haben. Deshalb seien sämtliche Informationen, die nicht von besagten Personen oder Familien-Kanälen kommen, «als nicht wahr» anzusehen. Man wünsche sich in einem solchen Moment Verantwortungsbewusstsein, Menschlichkeit und Besonnenheit: «Die Gesundheit eines Menschen und die Ruhe in seinem Umfeld dürfen nicht Opfer von Spekulationen und unverantwortlichem Medieninteresse werden.»

Zum Abschluss bedankt sich die Familie aber auch für alle Genesungswünsche und die Anteilnahme und wünscht sich, dass «die Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Jorge und seiner gesamten Familie während dieses Prozesses gewahrt wird».