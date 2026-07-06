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Hier stürzt Henderson über die Bande
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Video zeigt Unfall:Hier stürzt Henderson über die Bande

Während der Feierlichkeiten
Henderson-Schock überschattet Englands Viertelfinal-Einzug

Jordan Henderson hat sich beim Jubel über Englands Sieg im WM-Spiel gegen Mexiko offenbar am Arm verletzt.
Publiziert: 06:08 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Das medizinische Personal der Engländer kümmert sich um Jordan Henderson.
Foto: IMAGO/Shutterstock
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Schreckmoment im Aztekenstadion nach dem englischen Sieg im WM-Achtelfinal gegen Mexiko (3:2): Jordan Henderson muss mit einer Trage vom Rasen gebracht werden. Was ist passiert?

Henderson, der beim wilden Spiel in Mexiko-Stadt nicht zum Einsatz gekommen ist, feiert gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Einzug in den Viertelfinal vor den englischen Fans. Als er danach über die Werbebande springen will, um wieder aufs Feld zu gelangen, rutscht der 36-Jährige aus und knallt auf den Boden.

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«Jordan ist dort einfach gestürzt, ich glaube, es geht ihm gut, es ist nur etwas mit seinem Arm», sagt Teamkollege und 3:1-Torschütze Harry Kane gegenüber der BBC. Jude Bellingham, dem gegen Mexiko zwei Tore innert 98 Sekunden geglückt sind, wird von der «Daily Mail» wie folgt zitiert: «Unser medizinisches Team hat alles unter Kontrolle.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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England
England
WM 2026
WM 2026
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