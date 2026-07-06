Henderson-Schock überschattet Englands Viertelfinal-Einzug

Schreckmoment im Aztekenstadion nach dem englischen Sieg im WM-Achtelfinal gegen Mexiko (3:2): Jordan Henderson muss mit einer Trage vom Rasen gebracht werden. Was ist passiert?
Henderson, der beim wilden Spiel in Mexiko-Stadt nicht zum Einsatz gekommen ist, feiert gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Einzug in den Viertelfinal vor den englischen Fans. Als er danach über die Werbebande springen will, um wieder aufs Feld zu gelangen, rutscht der 36-Jährige aus und knallt auf den Boden.
«Jordan ist dort einfach gestürzt, ich glaube, es geht ihm gut, es ist nur etwas mit seinem Arm», sagt Teamkollege und 3:1-Torschütze Harry Kane gegenüber der BBC. Jude Bellingham, dem gegen Mexiko zwei Tore innert 98 Sekunden geglückt sind, wird von der «Daily Mail» wie folgt zitiert: «Unser medizinisches Team hat alles unter Kontrolle.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0