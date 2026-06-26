Schlechte Stimmung in der uruguayischen Nationalmannschaft. Stars um Real Madrids Federico Valverde sollen sich bei Trainer Marcelo Bielsa über die Taktik beschwert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass es im Team rumort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Uruguay braucht gegen Spanien am Samstag um 2 Uhr in Zürich mindestens ein Unentschieden

Spieler kritisieren Bielsas harte Trainings und fordern defensivere Taktik

Bielsas Taktik bleibt umstritten: 2024 führte Konflikt mit Suarez zum Rücktritt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Uruguay steht an der WM mit dem Rücken zur Wand. Nach zwei enttäuschenden Unentschieden gegen die beiden schwächeren Gruppengegner aus Saudi-Arabien und den Kapverdischen Inseln muss gegen Europameister Spanien mindestens ein Punkt her.

Die Vorbereitung auf das Spiel am Samstagmorgen um 2 Uhr Schweizer Zeit verlief aber offenbar alles andere als rund. Laut uruguayischen Medien kam es zur Krisensitzung zwischen Trainer Marcelo Bielsa (70) und den Führungsspielern des Teams. Eine Gruppe rund um die Starspieler Federico Valverde (27, Real Madrid), Rodrigo Bentancur (29, Tottenham) und Manuel Ugarte (25, ManUtd) soll die harten Trainings und die Spielweise kritisiert haben. Die Erschöpfung im Team sei ein Problem.

Die Spieler sollen sich wünschen, gegen Spanien aus einer kompakten Defensive auf Konter zu spielen, während der argentinische Trainer den spielstarken Spaniern ebenfalls mit mehr Ballbesitz entgegentreten wolle. Bielsa soll die Kritik aus den eigenen Reihen gar nicht gut aufgenommen haben. Er habe vor der gesamten Mannschaft eine Ansprache gehalten und erklärte, warum er an seiner taktischen Ausrichtung festhalten wolle. Man müsse Spanien auf Augenhöhe begegnen, mit derselben Intensität, so seine Meinung.

Vorgeschichte mit Luis Suarez

Zudem soll er den aufbegehrenden Profis vorgeworfen haben, ihn erneut aus dem Amt drängen zu wollen. Bereits 2024 nach dem Halbfinal-Out in der Copa America gegen Kolumbien war es zu Konflikten innerhalb der Mannschaft gekommen. Infolge dessen trat Superstar Luis Suarez (39) aus der Nationalmannschaft zurück und warf Bielsa eine «toxische Atmosphäre» im Team vor.

Bielsas Offensivfussball, der von hohem Pressing und einer starken Mannorientierung gegen den Ball geprägt ist, hat seit jeher viele Liebhaber, aber auch Kritiker. Er wird von Startrainern wie Pep Guardiola (55), der ihn einst den «besten Trainer der Welt» genannt hat, oder Mauricio Pochettino (54) verehrt, andere finden seine Spielweise wiederum zu riskant. So zum Beispiel der einstige Marseille-Präsident Vincent Labrune, der die Taktik seines damaligen Trainers 2025 als «kollektiven Selbstmord» bezeichnete.

Man darf gespannt sein darauf, wie Uruguay das kapitale Spiel gegen Spanien angeht – und wie lange Bielsa bei den Himmelblauen noch an der Seitenlinie stehen wird.