Darum gehts
- Das ARD begeistert mit Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger als Expertenduo
- Schweinsteiger tippt, dass die Schweiz den Viertelfinal gewinnt
- ÖFB-Experte Mählich widerspricht und sieht keine Chance für die Schweiz
Man kann auf so vielen TV-Kanälen die WM verfolgen. Mit Freude und Ärger. Aber am meisten Spass und Fachwissen bringt uns die ARD in die gute Stube.
Da verstehen sich zwei so glänzend wie in den ewigen Flitterwochen: Esther Sedlaczek (40) und der deutsche Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger (41).
Das harmonische Duo wird bereits mit dem früheren preisgekrönten Kultduo Günter Netzer (81) und Gerhard Delling (67) verglichen. Ein Medienpreis ist auch dem Nachfolgerduo sicher. Da kommen die anderen Sender wie ZDF, ORF, Servus TV oder SRF einfach nicht mit.
«Die Nati macht einen super Job»
Schweinsteiger überraschte nach dem Viertelfinal zwischen Frankreich und Marokko mit seinen weiteren Halbfinalprognosen: Er glaubt an Spanien, England – und die Schweiz. «Vielleicht ist das für einige eine Überraschung. Aber die Schweiz gewinnt 2:1. Es gibt ganz wenige so harmonische Teams. Da kommt jedes Mal eine Einheit auf den Platz. Die machen einen super Job.»
Ganz anders tönt das bei unseren Nachbarn aus Österreich. Der 20-fache ÖFB-Nationalspieler Roman Mählich (54), der mittlerweile beim ORF als Experte auftritt, will Schweinsteigers Optimismus für die Nati nicht teilen. Sein klares Fazit: «Vergessen Sie jetzt Belgien und die Schweiz!»
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