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WM 2026
WM 2026: Bundesrat Beat Jans beim Public Viewing in Bern
Um 5 Uhr morgens
Bundesrat mischt sich unter die Fans
Zahlreiche Fans verfolgten beim Public Viewing im Museumspark Bern den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien. Unter ihnen auch ein Bundesrat.
Publiziert: 11:06 Uhr
|
Aktualisiert: 11:44 Uhr
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