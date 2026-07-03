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Um 5 Uhr morgens
Bundesrat mischt sich unter die Fans

Zahlreiche Fans verfolgten beim Public Viewing im Museumspark Bern den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien. Unter ihnen auch ein Bundesrat.
Publiziert: 11:06 Uhr
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Aktualisiert: 11:44 Uhr
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