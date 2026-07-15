Es ist angerichtet. Der zweite WM-Halbfinal steht an. England gegen Argentinien – ein Klassiker. Ein Leckerbissen.
Bist du England-Fan? Oder drückst du den Argentiniern die Daumen? Hast du eine Wunschaufstellung? Egal ob ein klassisches 4-4-2 oder doch ein riskantes Offensivsystem: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.
Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Thomas Tuchel oder Lionel Scaloni.
Zeig uns, wie viel Taktikfuchs in dir steckt.
Zu den Engländern
Zu den Argentiniern
Wer ist der beliebteste Spieler?
Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen.
Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind. Zudem erhältst du einen Überblick über die Kader und den Spielplan.
Top 11 der Engländer
Top 11 der Argentinier
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.