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Tuchel gegen Scaloni
England oder Argentinien? Mach jetzt deine Aufstellungen!

England oder Argentinien? Jetzt bist du der Boss! Stell deine Startelf für den WM-Halbfinal auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktiktafel.
Publiziert: 14:04 Uhr
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Aktualisiert: 14:23 Uhr
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Gibt sich vor dem WM-Halbfinal optimistisch: England-Coach Thomas Tuchel.
Foto: IMAGO/Shutterstock
Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Es ist angerichtet. Der zweite WM-Halbfinal steht an. England gegen Argentinien – ein Klassiker. Ein Leckerbissen.

Bist du England-Fan? Oder drückst du den Argentiniern die Daumen? Hast du eine Wunschaufstellung? Egal ob ein klassisches 4-4-2 oder doch ein riskantes Offensivsystem: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.

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