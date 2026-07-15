England oder Argentinien? Jetzt bist du der Boss! Stell deine Startelf für den WM-Halbfinal auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktiktafel.

Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Es ist angerichtet. Der zweite WM-Halbfinal steht an. England gegen Argentinien – ein Klassiker. Ein Leckerbissen.

Bist du England-Fan? Oder drückst du den Argentiniern die Daumen? Hast du eine Wunschaufstellung? Egal ob ein klassisches 4-4-2 oder doch ein riskantes Offensivsystem: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Thomas Tuchel oder Lionel Scaloni.

Zeig uns, wie viel Taktikfuchs in dir steckt.

Zu den Engländern

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Zu den Argentiniern

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Wer ist der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen.

Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind. Zudem erhältst du einen Überblick über die Kader und den Spielplan.

Top 11 der Engländer

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Top 11 der Argentinier