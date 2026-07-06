Die belgische Fussball-Verbandsführung erhebt schwere Vorwürfe gegen die Fifa. Im Zentrum steht die umstrittene Begnadigung von US-Star Balogun. Die RBFA kritisiert Intransparenz und angebliche Regelverstösse.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der Skandal um die Begnadigung von US-Star Folarin Balogun ist um ein Kapitel reicher. Nachdem die Belgier bereits am Sonntag eine Stellungnahme abgegeben haben, melden sich die Roten Teufel erneut zu Wort – und konfrontieren die Fifa mit heftigen Anschuldigungen.

«Nachdem die RBFA (Royal Belgian Football Association) aus Medienberichten von der Fifa-Entscheidung zur Aufhebung der automatischen Sperre des Spielers Balogun erfahren hatte, wandte sie sich mit einem Schreiben an die Fifa und bat um eine Kopie der Entscheidung, eine Erläuterung des Verfahrensablaufs sowie ihre Position zu den geltenden Bestimmungen. Als einzige Antwort sandte die Fifa der RBFA ein Schreiben, in dem sie erklärte, dass sie diesen Schriftverkehr als Rekurs betrachte, ein Richter sei bestellt worden und die RBFA habe nur wenige Stunden Zeit, den Einspruch endgültig einzureichen. Die Fifa stellte keinerlei Informationen zur Verfügung», so der Verband.

Denn gemäss den Regularien müsse die Begründung des Einspruchs dem Einspruchsführer zuvor mitgeteilt worden sein, damit dieser zulässig sei, so der Verband, der dann die Bombe platzen lässt: «Während die RBFA lediglich legitime Erklärungen verlangte, wertete die Fifa diese Nachfrage als Einspruch und sorgte umgehend dafür, dass dieser als unzulässig erklärt wurde. All dies geschah, während die Fifa gleichzeitig die berechtigten Anfragen der RBFA ignorierte.»

Belgier erhielten von der Fifa keine Erklärung

Ebenfalls stört sich der Verband daran, dass der Weltverband während der Spielvorbereitungsbesprechung absichtlich den Abschnitt zur automatischen Sperre von Spielern aus seiner Präsentation entfernt habe. Dies sei in allen vier Partien zuvor ein Bestandteil gewesen. «Um es klarzustellen: Bislang hat die RBFA von der Fifa weder eine Entscheidung noch eine Erklärung zu diesem Sachverhalt erhalten. Daher bleibt ihm keine andere Wahl, als die Spielberechtigung des Spielers für das bevorstehende Spiel anzufechten», begründet der Verband seinen Einspruch.

Auch für die Zukunft macht man sich Gedanken: «Ungeachtet des sportlichen Ergebnisses dieses Spiels ist der RBFA zutiefst besorgt über den Verlauf der Ereignisse und wird sich in den kommenden Stunden, Tagen und Monaten weiterhin für die grundlegenden Prinzipien der Ethik, des fairen Wettbewerbs und die Interessen des Fussballs als Ganzes einsetzen.» Ob die Anfechtung des Urteils Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten – die Chancen stehen aber nicht gut dafür.