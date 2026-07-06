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Seleção-Durststrecke hält an
Brasilien schreibt mit Norwegen-Pleite einen Negativrekord

Brasilien scheitert im WM-Achtelfinale an Norwegen mit 1:2. Die Seleção wartet seit 24 Jahren auf einen K.o.-Sieg gegen ein europäisches Team – ein historischer Negativrekord.
Publiziert: 15:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Brasilien scheitert erneut früh an einer WM – gegen Norwegen setzt es eine 1:2-Niederlage ab.
Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Brasilien scheitert mit 1:2 gegen Norwegen im WM-Achtelfinale 2026
  • Seit 24 Jahren kein K.o.-Sieg gegen europäische Teams geschafft
  • Letzter WM-Titel 2002, längste Durststrecke in Brasiliens Geschichte
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Blick Sportdesk

Brasilien muss weiter auf den sechsten Stern warten. Nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ist die Seleção erneut früh gescheitert.Damit aber noch nicht genug: Seit 24 Jahren hat Brasilien kein K.o.-Spiel gegen eine europäische Mannschaft mehr gewonnen. Das letzte Mal gelang dies 2002 – am Tag ihres fünften und bislang letzten WM-Titels. Damals bezwangen die Südamerikaner im Final Deutschland. Brasilien musste in der K.o.-Phase seither gegen europäische Teams ausschliesslich Niederlagen einstecken, wie Datenlieferant Opta schreibt.

Seit 2006 setzt sich dieses Muster fort: Damals bezwang Brasilien Ghana im Achtelfinal mit 3:0, scheiterte jedoch im Viertelfinal mit 0:1 an Frankreich. 2010 gab es ein ähnliches Bild: Ein klarer 3:0-Erfolg gegen Chile folgte eine 1:2-Pleite gegen Holland. 2014, als Brasilien 2018 Gastgeber war, gewannen sie noch gegen Chile und Kolumbien, bevor das blamable 1:7-Debakel gegen Deutschland im Halbfinal jede Hoffnung zerschlug. Vier Jahre später, bei der WM 2018, war im Viertelfinal gegen Belgien Endstation (1:2). 2022 gingen die Brasilianer nach einem Unentschieden gegen Kroatien im Elfmeterschiessen unter.

Die aktuelle Niederlage gegen Norwegen ist ein weiterer Tiefpunkt in einer schmerzhaften Serie. Trotz eines 2:1-Siegs gegen Japan im Sechzehntelfinale scheiterte die Seleção an einem europäischen Gegner. 

Neben dem Negativrekord gegen europäische Teams ist die aktuelle Durststrecke Brasiliens ohne WM-Titel die längste in der Geschichte des Rekordweltmeisters. 24 Jahre sind vergangen, seit Ronaldo und Co. 2002 in Yokohama triumphierten. Die einstige Fussballmacht steht nun vor der Frage: Wann kehrt der Glanz vergangener Tage zurück?

Dieser Artikel ist zuerst auf «gsp.ro» erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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