Brasilien scheitert im WM-Achtelfinale an Norwegen mit 1:2. Die Seleção wartet seit 24 Jahren auf einen K.o.-Sieg gegen ein europäisches Team – ein historischer Negativrekord.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brasilien scheitert mit 1:2 gegen Norwegen im WM-Achtelfinale 2026

Seit 24 Jahren kein K.o.-Sieg gegen europäische Teams geschafft

Letzter WM-Titel 2002, längste Durststrecke in Brasiliens Geschichte

Blick Sportdesk

Brasilien muss weiter auf den sechsten Stern warten. Nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ist die Seleção erneut früh gescheitert.Damit aber noch nicht genug: Seit 24 Jahren hat Brasilien kein K.o.-Spiel gegen eine europäische Mannschaft mehr gewonnen. Das letzte Mal gelang dies 2002 – am Tag ihres fünften und bislang letzten WM-Titels. Damals bezwangen die Südamerikaner im Final Deutschland. Brasilien musste in der K.o.-Phase seither gegen europäische Teams ausschliesslich Niederlagen einstecken, wie Datenlieferant Opta schreibt.

Seit 2006 setzt sich dieses Muster fort: Damals bezwang Brasilien Ghana im Achtelfinal mit 3:0, scheiterte jedoch im Viertelfinal mit 0:1 an Frankreich. 2010 gab es ein ähnliches Bild: Ein klarer 3:0-Erfolg gegen Chile folgte eine 1:2-Pleite gegen Holland. 2014, als Brasilien 2018 Gastgeber war, gewannen sie noch gegen Chile und Kolumbien, bevor das blamable 1:7-Debakel gegen Deutschland im Halbfinal jede Hoffnung zerschlug. Vier Jahre später, bei der WM 2018, war im Viertelfinal gegen Belgien Endstation (1:2). 2022 gingen die Brasilianer nach einem Unentschieden gegen Kroatien im Elfmeterschiessen unter.

Die aktuelle Niederlage gegen Norwegen ist ein weiterer Tiefpunkt in einer schmerzhaften Serie. Trotz eines 2:1-Siegs gegen Japan im Sechzehntelfinale scheiterte die Seleção an einem europäischen Gegner.

Neben dem Negativrekord gegen europäische Teams ist die aktuelle Durststrecke Brasiliens ohne WM-Titel die längste in der Geschichte des Rekordweltmeisters. 24 Jahre sind vergangen, seit Ronaldo und Co. 2002 in Yokohama triumphierten. Die einstige Fussballmacht steht nun vor der Frage: Wann kehrt der Glanz vergangener Tage zurück?

Dieser Artikel ist zuerst auf «gsp.ro» erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.