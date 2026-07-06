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So reagiert US-Trainer Pochettino
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Begnadigung für Balogun:So reagiert US-Trainer Pochettino

«Rote Linie überschritten»
Uefa schlägt nach Balogun-Skandal Alarm

Die Uefa kritisiert scharf die Begnadigung von US-Star Folarin Balogun nach einer Roten Karte. Der Verband nennt die Entscheidung einen gefährlichen Präzedenzfall und sieht die Integrität des Wettbewerbs gefährdet.
Publiziert: 12:12 Uhr
|
Aktualisiert: 12:20 Uhr
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Folarin Balogun darf trotz einer Roten Karte im Sechzehntelfinal die nächste Partie bestreiten.
Foto: imago/ZUMA Press
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der europäische Fussballverband Uefa bezieht nach der Begnadigung von US-Star Folarin Balogun eine klare Position. In einer Stellungnahme schreibt die Uefa: «Die gestrige Entscheidung, die automatische Spielsperre von einem Spiel nach einer Roten Karte gegen Folarin Balogun für ein Jahr auszusetzen, hat eine rote Linie überschritten.»

Fussball basiere wie jede andere Sportart auf Regeln, die die Grundlage für einen fairen, ehrlichen und transparenten Wettbewerb bilden, heisst es weiter. «Regeln sind mitunter auslegungsbedürftig. In diesem Fall jedoch nicht. Eine automatische Mindestsperre von einem Spiel nach einer Roten Karte ist keine Ermessensfrage und bedarf keiner Entscheidung eines zuständigen Gremiums. Es handelt sich um ein in den Statuten verankertes Prinzip, das keiner Ausnahme unterliegen darf, insbesondere nicht mitten in einem Turnier, in dem sich mehrere andere Spieler in derselben Situation befanden und ihre Sperre regulär abgesessen haben», schreibt der Verband.

Uefa geht nicht auf Politik ein

Es ist eine klare Ansage in Richtung der Fifa, dass man mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden ist: «Wenn die Rechtssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, steht die Integrität des Spiels auf dem Spiel und die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs wird untergraben.» Zudem schaffe diese Entscheidung einen Präzedenzfall in einem laufenden Turnier, da nun ähnliche Situationen genau gleich behandelt werden müssen, was laut der Uefa zum Nachteil des Wettbewerbs sei.

Abschliessend schreibt die Uefa: «Wir zeigen uns fassungslos über diese beispiellose, unverständliche und nicht zu rechtfertigende Entscheidung.»

Einen grossen Kritikpunkt umschifft die Uefa allerdings: Die Einflussnahme der Politik und der daraus resultierende Druck. Dass US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich das Telefon in die Hand genommen hat, wird mit keiner Silbe erwähnt. Auch geht aus dem Statement nicht hervor, ob Einsprache gegen das Urteil eingelegt wird und wie der belgische Verband bei einem allfälligen Protest unterstützt werden würde. Bis 14 Uhr haben die Belgier Zeit, ihr Veto einzulegen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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