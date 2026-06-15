Auch in den Schweizer Büros herrscht WM-Fieber. Dabei stellen sich aber gewisse Fragen: Kann man Spiele während der Arbeitszeit schauen? Und was gilt für müde Mitarbeitende im Nati-Trikot? Arbeitsrechtler Pierre Derivaz gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Darf ich nach einer WM-Nacht mit Kater ins Büro kommen?

Darf ich nach einer WM-Nacht mit Kater ins Büro kommen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft WM-Spiele in Nordamerika fordern Schweizer Arbeitsrecht heraus, besonders bei Nachtspielen

Fussballschauen in der Arbeitszeit hängt von internen Regeln ab

Dresscode und Sicherheitsvorschriften bleiben auch während der WM gültig

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Die WM in Nordamerika hat Auswirkungen auf so manchen Büroalltag. Durch die Zeitverschiebung finden die Spiele zwar spätabends und tief in der Nacht statt. Fussballbegeisterte wird das aber nicht davon abhalten, die Spiele zu schauen. Was ich als Fan darf und was nicht, erklärt Pierre Derivaz (37), Rechtsanwalt bei der Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz.

Ich habe Nachtdienst. Darf ich ein Spiel trotzdem während der Arbeit schauen?

Für die meisten Angestellten, Nati-Trainer Murat Yakin (51) und SRF-Kommentator Sascha Ruefer (54) mal ausgenommen, zählt Fussballschauen nicht als Arbeitszeit. «Während der WM gelten die gleichen Regeln wie sonst», sagt Rechtsanwalt Pierre Derivaz. «Ob man für die Spiele ausstempeln darf, hängt von den internen Arbeitszeit-Regeln ab.» In der Pause kurz den Spielstand nachzuschauen, könne der Arbeitgeber aber nicht verbieten. Generell erhofft sich der Arbeitsrecht-Experte von den Arbeitgebern aber ein gewisses Verständnis für die Fussball-Emotionen seiner Angestellten.

Was ist, wenn ich übermüdet oder mit einem Kater zur Arbeit ins Büro komme?

«Präventiv kann der Arbeitgeber seinen Angestellten das Wachbleiben nicht verbieten», erklärt Derivaz. Und ergänzt: «Aber er hat eine Fürsorgepflicht und muss auf das Wohl seiner Mitarbeiter achten.» Wenn ein Angestellter übermüdet oder verkatert zur Arbeit erscheint, habe der Arbeitgeber deshalb das Recht und auch die Pflicht, ihn darauf anzusprechen. Besonders wichtig sei dies laut dem Rechtsanwalt in sicherheitsrelevanten Branchen. «Gerade wenn es um das Bedienen von Maschinen oder Fahrzeugen geht, ist es besonders wichtig, dass der Arbeitgeber diese Pflicht wahrnimmt.»

Auf der anderen Seite haben die Angestellten eine Treuepflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber. Dazu gehört auch, dass sie sich angemessen verhalten und arbeitsfähig erscheinen. Das Durchmachen ist also nicht verboten – solange man am nächsten Tag leistungsfähig und keine Gefahr für sich selbst und andere ist.

Darf ich im Nati-Trikot ins Büro auftauchen und mein Pult mit Fähnchen schmücken?

Auch während der WM gilt der firmeninterne Dresscode. Generell dürfen die Mitarbeitenden mit ihrer Kleiderwahl die Interessen der Firma nicht schädigen. Und das unterscheidet sich von Branche zu Branche. «Je nach Tätigkeit ist ein Fussball-Trikot sympathisch und unbedenklich oder aber auch unprofessionell und eventuell politisch heikel», heisst es in einem Faktenblatt von Angestellte Schweiz.

Rechtsanwalt Derivaz ergänzt: «Bei einem Job im Backoffice ist das Fussballtrikot und Schmücken des Pults eher noch von der Meinungsfreiheit gedeckt – auch wenn der Chef ein anderes Team unterstützt.» Bei einem exponierteren Job, wie zum Beispiel am Kundenschalter, sei es aber durchaus möglich, das Trikottragen zu verbieten.

Auch hier empfiehlt sich also, die Kleiderordnung und Regeln für den Büroschmuck vorab intern abzuklären. Oder etwas zum Umziehen bereitzuhalten.