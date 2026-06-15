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Rechtsanwalt klärt die drei wichtigsten Fragen
Darf ich nach einer WM-Nacht mit Kater ins Büro kommen?

Auch in den Schweizer Büros herrscht WM-Fieber. Dabei stellen sich aber gewisse Fragen: Kann man Spiele während der Arbeitszeit schauen? Und was gilt für müde Mitarbeitende im Nati-Trikot? Arbeitsrechtler Pierre Derivaz gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Publiziert: 11:34 Uhr
|
Aktualisiert: 11:46 Uhr
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Die WM macht auch vor den Schweizer Büros nicht halt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • WM-Spiele in Nordamerika fordern Schweizer Arbeitsrecht heraus, besonders bei Nachtspielen
  • Fussballschauen in der Arbeitszeit hängt von internen Regeln ab
  • Dresscode und Sicherheitsvorschriften bleiben auch während der WM gültig
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Sven SchumannRedaktor Wirtschaft

Die WM in Nordamerika hat Auswirkungen auf so manchen Büroalltag. Durch die Zeitverschiebung finden die Spiele zwar spätabends und tief in der Nacht statt. Fussballbegeisterte wird das aber nicht davon abhalten, die Spiele zu schauen. Was ich als Fan darf und was nicht, erklärt Pierre Derivaz (37), Rechtsanwalt bei der Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz.

Ich habe Nachtdienst. Darf ich ein Spiel trotzdem während der Arbeit schauen?

Für die meisten Angestellten, Nati-Trainer Murat Yakin (51) und SRF-Kommentator Sascha Ruefer (54) mal ausgenommen, zählt Fussballschauen nicht als Arbeitszeit. «Während der WM gelten die gleichen Regeln wie sonst», sagt Rechtsanwalt Pierre Derivaz. «Ob man für die Spiele ausstempeln darf, hängt von den internen Arbeitszeit-Regeln ab.» In der Pause kurz den Spielstand nachzuschauen, könne der Arbeitgeber aber nicht verbieten. Generell erhofft sich der Arbeitsrecht-Experte von den Arbeitgebern aber ein gewisses Verständnis für die Fussball-Emotionen seiner Angestellten.

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Was ist, wenn ich übermüdet oder mit einem Kater zur Arbeit ins Büro komme?

«Präventiv kann der Arbeitgeber seinen Angestellten das Wachbleiben nicht verbieten», erklärt Derivaz. Und ergänzt: «Aber er hat eine Fürsorgepflicht und muss auf das Wohl seiner Mitarbeiter achten.» Wenn ein Angestellter übermüdet oder verkatert zur Arbeit erscheint, habe der Arbeitgeber deshalb das Recht und auch die Pflicht, ihn darauf anzusprechen. Besonders wichtig sei dies laut dem Rechtsanwalt in sicherheitsrelevanten Branchen. «Gerade wenn es um das Bedienen von Maschinen oder Fahrzeugen geht, ist es besonders wichtig, dass der Arbeitgeber diese Pflicht wahrnimmt.»

Auf der anderen Seite haben die Angestellten eine Treuepflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber. Dazu gehört auch, dass sie sich angemessen verhalten und arbeitsfähig erscheinen. Das Durchmachen ist also nicht verboten – solange man am nächsten Tag leistungsfähig und keine Gefahr für sich selbst und andere ist.

Darf ich im Nati-Trikot ins Büro auftauchen und mein Pult mit Fähnchen schmücken?

Auch während der WM gilt der firmeninterne Dresscode. Generell dürfen die Mitarbeitenden mit ihrer Kleiderwahl die Interessen der Firma nicht schädigen. Und das unterscheidet sich von Branche zu Branche. «Je nach Tätigkeit ist ein Fussball-Trikot sympathisch und unbedenklich oder aber auch unprofessionell und eventuell politisch heikel», heisst es in einem Faktenblatt von Angestellte Schweiz.

Rechtsanwalt Derivaz ergänzt: «Bei einem Job im Backoffice ist das Fussballtrikot und Schmücken des Pults eher noch von der Meinungsfreiheit gedeckt – auch wenn der Chef ein anderes Team unterstützt.» Bei einem exponierteren Job, wie zum Beispiel am Kundenschalter, sei es aber durchaus möglich, das Trikottragen zu verbieten.

Auch hier empfiehlt sich also, die Kleiderordnung und Regeln für den Büroschmuck vorab intern abzuklären. Oder etwas zum Umziehen bereitzuhalten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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WM 2026
WM 2026
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