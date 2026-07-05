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Nati-Pressekonferenz aus Vancouver
Das erwarten Jashari und Vargas von Kolumbien

Am Dienstag um 22 Uhr trifft die Schweiz im WM-Achtelfinal auf Kolumbien. Ardon Jashari und Ruben Vargas sprechen über den nächsten Nati-Gegner.
Publiziert: vor 27 Minuten
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vor 1 Minute

Über die Emotionen gegen Kolumbien

«Es werden viele Kolumbianer im Stadion sein. Sie versuchen sicher, über Zweikämpfe ins Spiel zu kommen. Da müssen wir dagegenhalten.»

vor 2 Minuten

Über die Kritik-Kultur in der Nati

«Das macht ein gutes Team aus. Wir wollen alle gewinnen und ehrlich miteinander sein. Jetzt ist es gerade einfach, weil es gut läuft.»

vor 3 Minuten

Über die Aufstellung mit vier Offensivspielern

«Solange alle wissen, dass sie auch nach hinten arbeiten müssen, kann das schon funktionieren. So müssen wir weitermachen.»

vor 4 Minuten

Über seinen Glauben

«Der Glauben gibt mir Kraft. Und er ist immer da, auch in schlechten Zeiten.»

vor 6 Minuten

Ruben Vargas über seine Defensiv-Arbeit

«Das habe ich mir antrainiert. Es hilft, um in ein Spiel hineinzukommen.»

vor 14 Minuten

Über die Euphorie in der Schweiz

«Mit der Zeitverschiebung ist es schwierig, es hier zu spüren. Wir sehen die Videos aus der Schweiz und hoffen, die Fans weiterhin glücklich und stolz machen zu können. Es ist schön, die Leute durch den Fussball zusammenzubringen.»

vor 15 Minuten

Messi oder Ronaldo?

«Ich bin Messi-Fan. Es wäre ein Traum gegen ihn zu spielen. Ich persönlich frage nicht nach Trikots. Aber bei ihm wärs ein Sonderfall, da würde ich es schon probieren.»

vor 17 Minuten

Über seine Position

«Meine Qualitäten sind im Mittelfeld am grössten. Wenn ich eine andere Rolle spielen muss, werde ich auch dort mein Bestes geben.»

vor 18 Minuten

Über Kolumbien

«Das ist eine dynamische Mannschaft, die aggressiv auftritt. Es wird das schwierigste Spiel dieser WM für uns. Wir müssen dagegenhalten und unser Spiel spielen. Es gibt keinen Favoriten. Teams aus Südamerika sind emotional. Da kann es auch zu Provokationen kommen.»

vor 20 Minuten

Über den Lagerkoller

«Wir sind fünf oder sechs Wochen zusammen. Manchmal möchte man schon in der Schweiz oder bei der Familie sein. Aber es ist ein Privileg, hier zu sein.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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