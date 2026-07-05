Das erwarten Jashari und Vargas von Kolumbien

Über die Emotionen gegen Kolumbien
«Es werden viele Kolumbianer im Stadion sein. Sie versuchen sicher, über Zweikämpfe ins Spiel zu kommen. Da müssen wir dagegenhalten.»
Über die Kritik-Kultur in der Nati
«Das macht ein gutes Team aus. Wir wollen alle gewinnen und ehrlich miteinander sein. Jetzt ist es gerade einfach, weil es gut läuft.»
Über die Aufstellung mit vier Offensivspielern
«Solange alle wissen, dass sie auch nach hinten arbeiten müssen, kann das schon funktionieren. So müssen wir weitermachen.»
Über seinen Glauben
«Der Glauben gibt mir Kraft. Und er ist immer da, auch in schlechten Zeiten.»
Ruben Vargas über seine Defensiv-Arbeit
«Das habe ich mir antrainiert. Es hilft, um in ein Spiel hineinzukommen.»
Über die Euphorie in der Schweiz
«Mit der Zeitverschiebung ist es schwierig, es hier zu spüren. Wir sehen die Videos aus der Schweiz und hoffen, die Fans weiterhin glücklich und stolz machen zu können. Es ist schön, die Leute durch den Fussball zusammenzubringen.»
Messi oder Ronaldo?
«Ich bin Messi-Fan. Es wäre ein Traum gegen ihn zu spielen. Ich persönlich frage nicht nach Trikots. Aber bei ihm wärs ein Sonderfall, da würde ich es schon probieren.»
Über seine Position
«Meine Qualitäten sind im Mittelfeld am grössten. Wenn ich eine andere Rolle spielen muss, werde ich auch dort mein Bestes geben.»
Über Kolumbien
«Das ist eine dynamische Mannschaft, die aggressiv auftritt. Es wird das schwierigste Spiel dieser WM für uns. Wir müssen dagegenhalten und unser Spiel spielen. Es gibt keinen Favoriten. Teams aus Südamerika sind emotional. Da kann es auch zu Provokationen kommen.»
Über den Lagerkoller
«Wir sind fünf oder sechs Wochen zusammen. Manchmal möchte man schon in der Schweiz oder bei der Familie sein. Aber es ist ein Privileg, hier zu sein.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0