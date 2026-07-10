Vor dem historischen WM-Viertelfinal stellen sich Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin den Medien. Wichtigste Nachricht: Johan Manzambi kann gegen Argentinien nicht spielen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Mitten in der Pressekonferenz lässt Nati-Trainer Murat Yakin die Bombe platzen. Johan Manzambi wird den historischen Viertelfinal gegen Argentinien verletzt verpassen. «Der Ausfall von Johan Manzambi schmerzt uns sehr. Er hatte das Momentum auf seiner Seite.»

Nichtsdestotrotz verspürt der Nati-Trainer auch Zuversicht: «Wir werden das als Team aber auffangen.» Klar ist: Gegen Argentinien fehlt mit dem Nati-Juwel eine wichtige Waffe in den Umschaltmomenten. Auf die will Yakin nämlich setzen: «Wir versuchen, uns vom Gegenpressing zu lösen und einen guten Moment zu erwischen. Wir müssen effizient sein.»

Xhaka fordert Leistung

Ebenfalls an der Pressekonferenz dabei ist Nati-Captain Granit Xhaka. Der Mittelfeld-Regisseur gibt sich zuversichtlich vor dem Duell: «Wir wissen, was Argentinien kann. Wenige sprechen über unsere Qualitäten, wir geben die Antworten auf dem Platz.» Wichtig sei, dass sie ihre Leistung erneut abrufen können. «Ich träume gerne und manchmal gehen Träume in Erfüllung. Dafür muss man aber auch schwitzen und leisten. Wir müssen über unsere Grenzen hinaus gehen», so der Captain.

0:41 Xhaka vor Argentinien-Duell: «Träume gehen ab und zu in Erfüllung»

Für Xhaka ist das Duell ein Wiedersehen mit Argentinien. Bereits 2014 haben sie im Achtelfinal gegeneinander gespielt – mit dem schlechteren Ende für die Schweiz: «2014 war die schöne Erinnerung, dass es meine erste WM war. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und leider spät das Tor bekommen. Blerim hätte das späte Tor noch machen können, vielleicht müssen.»

Nun kommt es zur Revanche: «Ich will nicht von Rache sprechen. Es ist ein anderes Spiel. Wir stehen im Viertelfinal und wollen gewinnen.»

Die ganze Pressekonferenz mit Murat Yakin und Granit Xhaka gibts unten zum Nachlesen.