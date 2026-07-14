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Nati-Flieger unterwegs
Unsere WM-Helden sind auf dem Weg zurück

Das WM-Abenteuer der Schweiz ist vorbei. Am Dienstag kehren die Nati-Stars heim und werden am Mittag in Zürich empfangen. Hier verpasst du im Ticker nichts.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
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vor 21 Minuten

Nati auf dem Heimflug

Aktuell sitzen die Nati-Stars im Flieger. Die Maschine aus Kansas City soll gemäss Flightradar um rund 10.20 Uhr in Zürich landen.

vor 24 Minuten

Willkommen

Herzlich willkommen zum Liveticker der Nati-Ankunft. Am Dienstag um 12 Uhr werden unsere Viertelfinalisten beim Turbinenplatz in Zürich von den Fans empfangen.

Ende des Livetickers
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