Die Schweizer Nati trifft am Freitag um 5 Uhr in Zürich auf Algerien und Ex-Coach Vladimir Petkovic. Radio Energy organisiert ein exklusives Public Viewing mit gratis Gipfeli – jetzt Tickets gewinnen!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz trifft am Freitag um 5 Uhr auf Algerien in Zürich

Radio Energy veranstaltet Public Viewing mit 100 Gratis-Plätzen und Gipfeli

Tickets durch Sprachnachricht gewinnen, Gewinner bis Donnerstagabend informiert

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es gilt ernst für die Schweizer Nati: Am Freitag um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit steht das Team von Trainer Murat Yakin wieder im Einsatz. Für die Fans heisst das: Früh aufstehen, um das Spiel gegen Algerien und Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic nicht zu verpassen. Für alle, die trotz der ungewöhnlichen Anstosszeit nicht aufs Public Viewing verzichten wollen, gibts gute Neuigkeiten. Radio Energy, das wie Blick zu Ringier gehört, organisiert im The Studio an der Dufourstrasse 23 in Zürich ein exklusives Public Viewing und eine nationale Radio-Spezialsendung.

Alles, was Du tun musst, um Tickets für dich und drei Freunde zu gewinnen, ist, Radio Energy zuhören und eine Sprachnachricht zu schicken, warum ihr gemeinsam mit dem Energy Team die Schweiz unterstützen müsst. Insgesamt 100 Plätze gibt es, vor Ort werden gratis Gipfeli offeriert. Das Beste: Du musst nicht einmal freinehmen, sondern kannst direkt nach dem Spiel zur Arbeit gehen. Bis am Donnerstagabend erfährst du, ob Du und deine Freunde zu den glücklichen Gewinnern zählt. Mit vor Ort sind auch die Energy-Stars Roman Kilchsperger und Vivian Studer, die sich unter die Fans mischen, während Daniel Studer, Fabienne Wernly und Luzi Fricker die Sendung im Studio über die Bühne bringen.