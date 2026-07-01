DE
FR
Abonnieren

Nati, Algerien und ein Gipfeli
Gewinne Tickets fürs Public Viewing von Radio Energy

Die Schweizer Nati trifft am Freitag um 5 Uhr in Zürich auf Algerien und Ex-Coach Vladimir Petkovic. Radio Energy organisiert ein exklusives Public Viewing mit gratis Gipfeli – jetzt Tickets gewinnen!
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/4
Am Freitag spielt die Nati den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz trifft am Freitag um 5 Uhr auf Algerien in Zürich
  • Radio Energy veranstaltet Public Viewing mit 100 Gratis-Plätzen und Gipfeli
  • Tickets durch Sprachnachricht gewinnen, Gewinner bis Donnerstagabend informiert
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Es gilt ernst für die Schweizer Nati: Am Freitag um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit steht das Team von Trainer Murat Yakin wieder im Einsatz. Für die Fans heisst das: Früh aufstehen, um das Spiel gegen Algerien und Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic nicht zu verpassen. Für alle, die trotz der ungewöhnlichen Anstosszeit nicht aufs Public Viewing verzichten wollen, gibts gute Neuigkeiten. Radio Energy, das wie Blick zu Ringier gehört, organisiert im The Studio an der Dufourstrasse 23 in Zürich ein exklusives Public Viewing und eine nationale Radio-Spezialsendung.

Alles, was Du tun musst, um Tickets für dich und drei Freunde zu gewinnen, ist, Radio Energy zuhören und eine Sprachnachricht zu schicken, warum ihr gemeinsam mit dem Energy Team die Schweiz unterstützen müsst. Insgesamt 100 Plätze gibt es, vor Ort werden gratis Gipfeli offeriert. Das Beste: Du musst nicht einmal freinehmen, sondern kannst direkt nach dem Spiel zur Arbeit gehen. Bis am Donnerstagabend erfährst du, ob Du und deine Freunde zu den glücklichen Gewinnern zählt. Mit vor Ort sind auch die Energy-Stars Roman Kilchsperger und Vivian Studer, die sich unter die Fans mischen, während Daniel Studer, Fabienne Wernly und Luzi Fricker die Sendung im Studio über die Bühne bringen.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1:0
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0:1
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz