Darum gehts
- Schweiz trifft am Freitag um 5 Uhr auf Algerien in Zürich
- Radio Energy veranstaltet Public Viewing mit 100 Gratis-Plätzen und Gipfeli
- Tickets durch Sprachnachricht gewinnen, Gewinner bis Donnerstagabend informiert
Es gilt ernst für die Schweizer Nati: Am Freitag um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit steht das Team von Trainer Murat Yakin wieder im Einsatz. Für die Fans heisst das: Früh aufstehen, um das Spiel gegen Algerien und Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic nicht zu verpassen. Für alle, die trotz der ungewöhnlichen Anstosszeit nicht aufs Public Viewing verzichten wollen, gibts gute Neuigkeiten. Radio Energy, das wie Blick zu Ringier gehört, organisiert im The Studio an der Dufourstrasse 23 in Zürich ein exklusives Public Viewing und eine nationale Radio-Spezialsendung.
Alles, was Du tun musst, um Tickets für dich und drei Freunde zu gewinnen, ist, Radio Energy zuhören und eine Sprachnachricht zu schicken, warum ihr gemeinsam mit dem Energy Team die Schweiz unterstützen müsst. Insgesamt 100 Plätze gibt es, vor Ort werden gratis Gipfeli offeriert. Das Beste: Du musst nicht einmal freinehmen, sondern kannst direkt nach dem Spiel zur Arbeit gehen. Bis am Donnerstagabend erfährst du, ob Du und deine Freunde zu den glücklichen Gewinnern zählt. Mit vor Ort sind auch die Energy-Stars Roman Kilchsperger und Vivian Studer, die sich unter die Fans mischen, während Daniel Studer, Fabienne Wernly und Luzi Fricker die Sendung im Studio über die Bühne bringen.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
1:0
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0:1
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0