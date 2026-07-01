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Beide knacken Kloses Rekord
Mbappé schliesst im Rennen um Goldenen WM-Schuh zu Messi auf

An der Weltmeisterschaft in Nordamerika gehts nicht nur um den Pokal, sondern unter den Stürmerstars auch um die begehrte Trophäe als Torschützenkönig des Turniers. Mit seinem Doppelpack gegen Schweden steht Mbappé bei bereits sechs Treffern, nur Messi hat gleich viele.
Publiziert: 10:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Mbappé schoss gegen Schweden seine Turniertreffer Nummer 5 und 6.
Foto: Getty Images
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Auf dem Weg zum ersehnten Titel bauen die Nationaltrainer auf eine kompetitive Mannschaft, die auf allen Positionen überzeugen soll. Unabdingbar auf dieser Mission sind natürlich die Stürmer, die ihren Ländern mit Toren zum Sieg verhelfen. Und die Weltelite auf dieser Position macht ihrem Namen alle Ehre. Haaland traf in drei Spielen bereits fünfmal und wird nur von Mbappé und Messi übertroffen. Den alten WM-Rekord von Miroslav Klose (16 Tore) haben beide bereits geknackt. Während Messi mit 19 Treffern die neue Bestmarke innehält, liegt Mbappé nur ein Vollerfolg dahinter.

Die Toptorschützen der WM 2026

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
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