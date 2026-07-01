Mbappé schliesst im Rennen um Goldenen WM-Schuh zu Messi auf

An der Weltmeisterschaft in Nordamerika gehts nicht nur um den Pokal, sondern unter den Stürmerstars auch um die begehrte Trophäe als Torschützenkönig des Turniers. Mit seinem Doppelpack gegen Schweden steht Mbappé bei bereits sechs Treffern, nur Messi hat gleich viele.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auf dem Weg zum ersehnten Titel bauen die Nationaltrainer auf eine kompetitive Mannschaft, die auf allen Positionen überzeugen soll. Unabdingbar auf dieser Mission sind natürlich die Stürmer, die ihren Ländern mit Toren zum Sieg verhelfen. Und die Weltelite auf dieser Position macht ihrem Namen alle Ehre. Haaland traf in drei Spielen bereits fünfmal und wird nur von Mbappé und Messi übertroffen. Den alten WM-Rekord von Miroslav Klose (16 Tore) haben beide bereits geknackt. Während Messi mit 19 Treffern die neue Bestmarke innehält, liegt Mbappé nur ein Vollerfolg dahinter.

Die Toptorschützen der WM 2026