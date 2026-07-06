Jürgen Klopp geht auf Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino los: Nach der umstrittenen Aufhebung der Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun spricht der wohl künftige Bundestrainer von einem Skandal – und stellt sogar eine brisante Theorie auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp kritisiert Trump und Infantino für Baloguns WM-Sperrenaufhebung

Fifa erlaubt Balogun trotz Roter Karte Einsatz gegen Belgien durch Artikel 27

Balogun könnte am Dienstag im Achtelfinal dennoch nicht aufgestellt werden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Deutliche Worte vom wohl zukünftigen Trainer der deutschen Bundeself: Jürgen Klopp (59) hält nicht mit Kritik an US-Präsident Donald Trump (80) und Fifa-Boss Gianni Infantino (56) zurück.

Wohl auf persönliche Intervention von Trump direkt bei Infantino hat die Fifa den US-Torjäger Folarin Balogun (25) wieder spielberechtigt gemacht. Seine Sperre nach der Roten Karte im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina wurde zunächst aufgehoben, wie die Fifa am Sonntag meldete.

Artikel 27 machts möglich: Statt seine Ein-Spiel-Sperre abzusitzen, darf Balogun dank Bewährungsaussetzung am frühen Dienstag Schweizer Zeit gegen Belgien spielen. Schon Ronaldo profitierte im November vom gleichen Mechanismus, allerdings vor der WM.

Fifa-Ethikkommission

Ein Skandal, meint Klopp. Bei MagentaTV sagte er am späten Sonntag: «Wenn es tatsächlich so war, dass Trump und Infantino das miteinander ausgemacht haben, dann ist das verrückt», zitiert ihn die «Bild». «Man muss einmal ganz kurz sagen: Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel!»

Und Klopp legt nach: «Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fussball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben.»

Ein Fall für die Fifa-Ethikkommission, erwägen die Moderatoren. Klopp dazu süffisant: «Steht der nicht auch Infantino vor?»

Balogun gegen Belgien bewusst nicht dabei?

Der Ex-Coach von Borussia Dortmund und Liverpool stellt eine interessante Theorie auf. Um Vorwürfe der Einflussnahme an höchsten Stellen nicht zu befeuern, werde Balogun von den USA womöglich nicht aufgestellt im Showdown gegen Belgien. «Weil sie sagen», sagt Klopp, «so wollen wir das nicht haben.»