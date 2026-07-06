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Kontroverse um aufgehobene Rote-Karte-Sperre – Klopp hält Brandrede gegen Trump und Infantino
«Die beiden Menschen haben keine Ahnung von Fussball»

Jürgen Klopp geht auf Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino los: Nach der umstrittenen Aufhebung der Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun spricht der wohl künftige Bundestrainer von einem Skandal – und stellt sogar eine brisante Theorie auf.
Publiziert: 04:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Trainer-Legende Jürgen Klopp redet Tacheles.
Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jürgen Klopp kritisiert Trump und Infantino für Baloguns WM-Sperrenaufhebung
  • Fifa erlaubt Balogun trotz Roter Karte Einsatz gegen Belgien durch Artikel 27
  • Balogun könnte am Dienstag im Achtelfinal dennoch nicht aufgestellt werden
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Deutliche Worte vom wohl zukünftigen Trainer der deutschen Bundeself: Jürgen Klopp (59) hält nicht mit Kritik an US-Präsident Donald Trump (80) und Fifa-Boss Gianni Infantino (56) zurück.

Wohl auf persönliche Intervention von Trump direkt bei Infantino hat die Fifa den US-Torjäger Folarin Balogun (25) wieder spielberechtigt gemacht. Seine Sperre nach der Roten Karte im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina wurde zunächst aufgehoben, wie die Fifa am Sonntag meldete.

Artikel 27 machts möglich: Statt seine Ein-Spiel-Sperre abzusitzen, darf Balogun dank Bewährungsaussetzung am frühen Dienstag Schweizer Zeit gegen Belgien spielen. Schon Ronaldo profitierte im November vom gleichen Mechanismus, allerdings vor der WM.

Fifa-Ethikkommission

Ein Skandal, meint Klopp. Bei MagentaTV sagte er am späten Sonntag: «Wenn es tatsächlich so war, dass Trump und Infantino das miteinander ausgemacht haben, dann ist das verrückt», zitiert ihn die «Bild». «Man muss einmal ganz kurz sagen: Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel!»

Und Klopp legt nach: «Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fussball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben.»

Ein Fall für die Fifa-Ethikkommission, erwägen die Moderatoren. Klopp dazu süffisant: «Steht der nicht auch Infantino vor?»

Balogun gegen Belgien bewusst nicht dabei?

Der Ex-Coach von Borussia Dortmund und Liverpool stellt eine interessante Theorie auf. Um Vorwürfe der Einflussnahme an höchsten Stellen nicht zu befeuern, werde Balogun von den USA womöglich nicht aufgestellt im Showdown gegen Belgien. «Weil sie sagen», sagt Klopp, «so wollen wir das nicht haben.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
USA
USA
Belgien
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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        USA
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        Belgien
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        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina