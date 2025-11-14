DE
Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz
0:44
Dann klatscht er hämisch:Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz

Irland-Coach verrät Zoff
Ronaldo-Rot sorgt für Ärger – und für WM drohen Konsequenzen

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo sieht im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland die erste Rote Karte seiner Nationalmannschaftskarriere. Das könnte für ihn nun drastische WM-Folgen haben.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Cristiano Ronaldo leistet sich gegen Irland einen Aussetzer.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Cristiano Ronaldo erhält erste Rote Karte in Nationalmannschaft gegen Irland
  • Ronaldo gerät in Wortgefecht mit irischem Trainer nach Platzverweis
  • Ronaldo drohen mindestens drei Spielsperren, könnte WM-Spiele verpassen
Cédric HeebRedaktor Sport

In seinen mehr als 23 Profi-Jahren hat Cristiano Ronaldo (40) so ziemlich alles erlebt. Ausser einer Roten Karte in der Nationalmannschaft. Bis jetzt. Am Donnerstagabend fliegt der fünffache Weltfussballer wegen eines Ellbogenschlags gegen Dara O’Shea nach einer Stunde vom Platz.

Höhnisch applaudiert er den jubelnden Irland-Fans, die ihn mit der «Crybaby»-Geste verabschieden. Der Grund: Genau so reagierte Ronaldo zuvor auf die seiner Meinung nach theatralische Einlage seines Gegenspielers. Der 40-Jährige hält den Daumen hoch und stampft sauer davon. Und liefert sich ein kurzes Wortgefecht mit dem irischen Trainer Heimir Hallgrimsson (58).

Cristiano Ronaldo und Heimir Hallgrimsson (hinter dem Schiri-Assistenten) im Disput.
Foto: Imago

Ronaldo geht Irland-Coach an

Worum es geht? «Er hat mir dazu gratuliert, dass ich den Schiedsrichter unter Druck gesetzt hätte», erklärt der Isländer nach dem Spiel. «Es war seine Aktion auf dem Feld, die ihm die Rote Karte einbrachte. Es hatte nichts mit mir zu tun – es sei denn, ich war in seinem Kopf.» Nach dem Spiel sei es nicht zur Aussprache gekommen. «Wir haben genug gesprochen, als er vom Platz musste. Es gibt nichts zu besprechen. Es war einfach ein kleiner Moment von Albernheit von seiner Seite.»

Ronaldos Coach Roberto Martinez (52) nimmt seinen Star in Schutz: «Er wurde im Strafraum während 60 Minuten gepackt, gezogen, geschubst, und er versucht, von seinem Gegner loszukommen. Ich finde, die Aktion sieht schlimmer aus, als sie ist.»

Fan zeichnet ganzen Ronaldo-Vorfall auf
0:41
Das passierte vor dem Schlag:Fan zeichnet ganzen Ronaldo-Vorfall auf

Man müsse die Rote Karte nun aber akzeptieren. Vielmehr lobt der 52-Jährige, dass Ronaldo in 226 Länderspielen noch nie vom Platz gestellt wurde: «Das verdient Anerkennung. Und ich finde, das war heute ein bisschen hart.»

Verpasst Ronaldo nun sogar WM-Spiele

Weil es sich bei dieser Roten Karte um eine Tätlichkeit handelt, droht Ronaldo nun nicht nur eine, sondern mehrere Spielsperren. In Artikel 14 (Abschnitt i) der Fifa-Disziplinarordnung heisst es: «Spieler und Offizielle werden für mindestens drei oder eine angemessene Anzahl Spiele gesperrt, wenn es sich um einen Angriff – das beinhaltet Ellbogen- und andere Schläge, Kicken, Beissen und Spucken – gegen einen Gegenspieler oder eine andere Person handelt, die nicht zu den Match-Offiziellen gehört.»

Heisst für Ronaldo: Sollte er drei Spielsperren kassieren, verpasst er nicht nur das letzte WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien am Sonntag, sondern auch die ersten WM-Partien, sofern sich Portugal das direkte WM-Ticket sichert. Das ist nämlich noch nicht sicher. Verliert Portugal und Ungarn gewinnt gleichzeitig gegen Irland, fährt Ungarn direkt an die WM.

Portugal-Stars zoffen sich mit Fans

Der Frust beim Europameister von 2016 sitzt scheinbar tief, nicht nur bei CR7. Nach Abpfiff zoffen sich diverse Portugiesen, darunter Stars wie Ruben Dias (28) oder Bernardo Silva (31, beiden Manchester City), mit den eigenen Fans. Wild gestikulierend laufen sie auf sie zu und diskutieren mit ihnen.

Mehr zu Ronaldo und zur WM-Quali
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert
Länder aus allen Verbänden
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert
Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will
Sicher die letzte WM
Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will

Lange sah es nach einer komfortablen WM-Quali für die Portugiesen aus. Gegen Ungarn stand das Team kurz vor der fixen WM-Teilnahme, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen. Jetzt kommts in Gruppe F also doch noch zum Showdown – ohne den grossen Cristiano Ronaldo, der angekündigt hatte, dass die kommende WM seine Letzte sein wird.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
