Spätestens mit dem Viertelfinal-Einzug fiebert die ganze Schweiz mit der Nati in Übersee mit. Werde jetzt auch du Nati-Follower und verpasse nichts mehr von der WM.

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Viertelfinaaaal! Die Nati schreibt an der WM Geschichte – und du kannst Teil des historischen Turniers werden. Mit der Follow-My-Team-Funktion verpasst du nichts rund ums Team um Granit Xhaka, Gregor Kobel oder Murat Yakin.

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Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

Live-Aktivitäten und Auto-Pushes

Dank der Live-Aktivitäten landet jedes Tor direkt auf deinem Sperrbildschirm. Vollautomatisch – so verpasst du keine Sekunde. Mit den automatisierten Pushes erfährst du als Erstes, wenn es News rund um die Nati gibt. Jede Story wird dir sofort angezeigt – das gilt auch für Analysen, Hintergründe oder Video-Einschätzungen.

Personalisierte Seite

In unserem Follow-My-Team-Block findest du die neusten Nati-Storys gebündelt – ohne gross suchen zu müssen. So hast du die Entwicklungen rund um Murat Yakins Team stets im Blick – egal ob auf der Home oder auf der Sport-Seite. (Wichtig: Setze die Nati einfach unter deine Top 3 der gefolgten Teams.)

Direkter Zugriff auf die Team-Seite

Du willst die volle Nati-Übersicht? Von deinem personalisierten Block landest du im Handumdrehen auf der Team-Seite. Hier gibts alle News, die aktuellen und kommenden Spiele, Formkurve und Video-Center.

Tolle Gewinnchance

Während der WM lohnt sich das Folgen doppelt. Unter allen Followern der Nati verlost Blick drei Ochsner-Sport-Gutscheine über 200.- Franken und weitere Preise. Alle Infos dazu gibts hier.

Folge mehreren Teams

Du kannst neben der Nati problemlos weiteren Teams folgen. Auch im Klub-Fussball oder im Eishockey lohnt es sich, Follower zu sein. Alle Infos zum Service gibts hier.