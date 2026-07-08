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Jetzt der Nati folgen und mehrfach profitieren

Spätestens mit dem Viertelfinal-Einzug fiebert die ganze Schweiz mit der Nati in Übersee mit. Werde jetzt auch du Nati-Follower und verpasse nichts mehr von der WM.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Stefan MeierRedaktor Desk Sport

Viertelfinaaaal! Die Nati schreibt an der WM Geschichte – und du kannst Teil des historischen Turniers werden. Mit der Follow-My-Team-Funktion verpasst du nichts rund ums Team um Granit Xhaka, Gregor Kobel oder Murat Yakin. 

Klicke einfach auf den Button unten oder wähle die Schweiz in der Liste aus, um dich als Follower zu registrieren.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Live-Aktivitäten und Auto-Pushes

Dank der Live-Aktivitäten landet jedes Tor direkt auf deinem Sperrbildschirm. Vollautomatisch – so verpasst du keine Sekunde. Mit den automatisierten Pushes erfährst du als Erstes, wenn es News rund um die Nati gibt. Jede Story wird dir sofort angezeigt – das gilt auch für Analysen, Hintergründe oder Video-Einschätzungen.

Dank der Live-Aktivitäten und automatisierten Pushes verpasst du nichts auf deinem Handy-Screen.

Personalisierte Seite

In unserem Follow-My-Team-Block findest du die neusten Nati-Storys gebündelt – ohne gross suchen zu müssen. So hast du die Entwicklungen rund um Murat Yakins Team stets im Blick – egal ob auf der Home oder auf der Sport-Seite. (Wichtig: Setze die Nati einfach unter deine Top 3 der gefolgten Teams.)

Ein personalisierter Block bringt dir die neusten Storys zu deinem Team, eine Übersicht über alle anstehenden Spiele und direkten Zugriff zu deinen Team-Seiten.

Direkter Zugriff auf die Team-Seite

Du willst die volle Nati-Übersicht? Von deinem personalisierten Block landest du im Handumdrehen auf der Team-Seite. Hier gibts alle News, die aktuellen und kommenden Spiele, Formkurve und Video-Center.

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Auf der Team-Seite erhältst du alle Storys gesammelt.
Foto: Screenshot

Tolle Gewinnchance

Während der WM lohnt sich das Folgen doppelt. Unter allen Followern der Nati verlost Blick drei Ochsner-Sport-Gutscheine über 200.- Franken und weitere Preise. Alle Infos dazu gibts hier.

Folge mehreren Teams

Du kannst neben der Nati problemlos weiteren Teams folgen. Auch im Klub-Fussball oder im Eishockey lohnt es sich, Follower zu sein. Alle Infos zum Service gibts hier.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team

  • Personalisierte News

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite 

  • Übersicht pro Team über alle Inhalte, Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App) 

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App) 

  • Die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

  • Personalisierte News

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  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App) 

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